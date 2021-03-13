林峯嫂張馨月帶囡囡同周勵淇聚會　失手關美顏暴露素顏真面目

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-13 19:24

張馨月（Carina）雖然早在與林峯拍拖時已經是非不斷，但她就非常識做，迅速融入林峯的朋友圈，不但與堂妹林夏薇感情好好，連契家姐周勵淇（Niki）都對她讚不絕口。今日（13日）Carina在IG Post出一張與Niki的合照，相中Niki抱着Carina的囡囡，更嘟嘴擺Pose，原來三人都是處女座，甚有淵源！

張馨月帶囡囡同周勵淇（Niki）聚會。（IG@carina.xin）

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其實Carina在前一日已經上載了一段同Niki一起拍的短片，並寫道：「做最真實的自己，接受自己的不完美，兩位新手媽媽前來報道。」片中兩人的着裝與合照中不同，應該不是同一日拍攝，即是兩人近日已經見了兩次面，可見她們私交甚篤，不少粉絲見到兩人合體都大感驚喜。不過在片尾Carina擰轉面露出側顏時，竟然暴露了素顏真面目，引來網民留言攻擊她，直指41歲的Niki比她更靚更有氣質，而Carina就回覆道：「我不是仙女，也有不好看的時候，但是這就是真實的我」，高EQ回應獲不少網民大讚！

點擊下圖睇素顏：

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網民指Niki更勝一籌：