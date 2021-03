鍾嘉欣在去年年底完成TVB新劇《兒科醫生》的拍攝工作後,隨即飛返加拿大同老公及一對仔女團聚,她更不時在社交平台分享溫馨家庭照,幸福滿瀉。今日(12日)嘉欣在IG Post出幾張在雪地影的靚相,並寫道:「Winter is almost over. Welcome Spring! (冬天即將完結,期待春天來臨。)」相中嘉欣抱着囡囡Kelly,而囝囝Jared就單膝下跪拎住個雪鏟,有型有款!