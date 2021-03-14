台41歲劇團型男黃民安後台猝死　大家還以為在休息　送院搶救不治

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-14 17:45

台灣嘉義縣表演藝術中心及阮劇團在臉書上發出聲明，41歲男演員、再現劇團團長黃民安13日下午在表演後台休息時猝逝，大家都以為他當時在休息，直到表演時間未上台才發現他身體有異狀，聲明中描述：「旋即通報護理站並立即通知嘉義縣消防局出動救護車前往救援，護理師到場施作CPR與AED進行急救，發現黃民安已無自主呼吸，後送嘉義基督教醫院，搶救後仍宣告不治。」

聲明中提到：「劇場演員黃民安於三場次演出之間，於表演區後方躬身側臥休息，該表演為情境式演出，黃民安飾演一名多才多藝救場的街友。據現場目擊民眾描述，皆認為該名演員正在以角色的狀態休息。直至表訂表演時間已到仍未開始表演，才感覺事態有異。」、「目前案件已由嘉義縣民興派出所協助釐清，待法醫相驗後釐清死因。」

各界悲痛悼念 點圖回顧型格劇團演員黃民安的照片▼▼▼

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黃民安為資深劇場工作者，平日並無特殊身體狀況。聲明中描述：「民安是一位藝術家、一位表演者、一位演員，他動人的演出，民安最後的一抹身影，鑿刻於草草戲劇節，我們永遠不會忘記。」

「民安的驟然離世，阮劇團與再現劇團同表最深的遺憾與沈痛。民安正值壯年，正是大放光芒的創作階段，我們卻措手不及地失去了他。很遺憾這條道路，未來將沒有民安一同前行，但民安直到最後一刻都在準備演出的精神，在我們心上，烙下永恆的印記。」

草草戲劇節也表示，至21日閉園為止，在草草戲劇節的民雄園區，阮劇團與再現劇團、黃民安的夫人官官，將共同設置紀念民安的紀念牆，準備鮮花，與祝福的卡片，讓喜愛表演藝術、關心黃民安的朋友們，以鮮花與卡片，為他獻上祝福。

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