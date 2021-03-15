譚俊彥爆某男星拍戲只顧靚仔樣：我話不如你休息啦

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-15 16:15

由邵氏製作的節目《Master's Talk師父有請》，第六集找來譚俊彥（Shaun）、張振朗和朱敏瀚（Brian）擔任嘉賓，今集以「命中貴人」為主題，Shaun表示在事業上遇到不少的貴人，大部分都是女性，如初初找他拍《男人四十》的許鞍華、沒工開找他再拍戲的張艾嘉、邀請他入無綫的樂易玲等。

三人正在拍攝劇集《拳王》。

現時三人都在拍攝劇集《拳王》，Shaun爆振朗完全不會照顧自己，「隔夜飯盒」竟然在翌日朝早再吃，導致嚴重腸胃炎，連主持人Bob都笑：「點解你咁低能？」，振朗解釋因為只是事隔幾小時，認為為問題不大，同時大讚幸好Shaun似爸爸一樣照顧他。提到拍攝《拳王》，Shuan雖然只屬於客串性質，但準備功夫做齊，為了一場打戲而節食減磅，目的是希望盡全力演好拳王這個角色，Shaun說：「我本身連Playback都冇睇，見大家拍晒手我都放心，點知對手送條褲畀我，話代表尊重我呢個對手，我就真係忍唔住爆喊，因為辛苦咁耐就係為呢場戲。」

Shaun表示會繼續Keep住跑步同食健康啲呢個良好習慣。（陳順禎攝）

其實Shaun入行初期並不被看好，都被標籤是「狄龍兒子」，Shaun透露曾經遇過有對手做戲不會望住自己，他說：「因為對手只在乎自己其中一邊面靚仔，我話不如你休息啦，我對住塊木板做好過啦！我試過喊戲喊唔出，被睇死話我生活太好幸福，未捱過就梗係喊唔出，咁我咪返去對住塊鏡去練習囉！」然後近年從內地回港入TVB發展後，起初也以為只有「男二」的機會，不介意由低做起，最後決定放手一搏，每一部劇集都當作是一個試驗。

Shaun對振朗的感情像是包大人與展昭的關係。

談到在TVB最終目標是否視帝，Shaun坦言：「視帝當然好，不過我都想挑戰幕後工作，我意識到張振朗上位太快，我好快要演佢老竇。我一向都鍾意做幕後，因為主導權會多啲，我畀五至十年時間自己，希望可以做到導演或者背後創作嘅工作。」

+ 15 + 15 + 15

同場加映

岑麗香連身孕婦裝勁有少女味 都唔及手上逾十萬勞力士搶焦點

點擊睇更多香香靚相！