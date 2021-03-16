Penthouse 2｜金素妍演惡女深入民心　在老公面前竟然是撒嬌王?

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-16 20:45

韓國狗血電視劇《The Penthouse 2》（又名Penthouse 2／上流戰爭2／頂樓2）上月開播以來繼承着第一季的成功收視節節上升，更創出最高27.5%的收視佳績，無論是劇情還是演員的一舉一動都成為劇迷的焦點。飾演女高音兼清雅財團理事長「千瑞璡」的金素妍，在劇中是一個為求目的不擇手段做盡壞事的惡女，每集都幾乎大呼大叫瘋狂暴走令入戲太深的觀眾看到對她恨之入骨，但其實現實中金素妍卻是一個平時說話陰聲細氣、在老公李尚禹面前變身嬌滴滴小女人的柔弱女子，與霸氣十足的外貌甚有反差感而成為關注。

（《The Penthouse 2》劇照）

金素妍的惡女形象深入民心，但其實她27年的演藝生涯中演過不少善良角色，更曾經在《時尚媽媽》中搞笑登場，奸角其實只演過兩次。第一次是她於20歲時在《愛上女主播》中飾演女二「徐迎美」，與蔡琳爭過你死我活而一炮而紅，今次在《The Penthouse 》只是她第二次做反派，但卻因精湛演出被外界將她和奸人畫上等號，更憑該劇首度入圍演技大獎的最高殊榮「大獎」。

當年20歲的金素妍在《愛上女主播》中與蔡琳鬥個你死我活。（《愛上女主播》劇照）

金素妍曾經在《時尚媽媽》中搞笑登場。（《時尚媽媽》劇照）

除此之外，金素妍在劇中盤旋於前夫河尹哲（尹鐘焄 飾）和未婚夫朱丹泰（嚴基俊 飾）之間兼互相報復，現實中的她與結婚四年的老公李尚禹婚姻美滿，至今仍像熱戀中的小情侶一樣，經常在Instagram曬恩愛羨煞旁人。金素妍遇見李尚禹之前，曾經拍過兩次拖，她於訪問中透露其中一個前男友是圈中人，雖然沒有公開過真正身份，但外界都推斷是她於2012年合作《檢察官公主》時傳過緋聞的男主角朴施厚。

金素妍在劇中被未婚夫嚴基俊威脅。（《The Penthouse 2》劇照）

金素妍在劇中與前夫尹鐘焄相愛相殺。（《The Penthouse 2》劇照）

金素妍對住老公就變身小女人，瘋狂撒嬌！（Instagram：@sysysy1102）

以暖男形象深入民心的李尚禹曾表示，自己是因為金素妍的善良而一見鍾情，當時他在一個拍攝行程時遇見對方，留意到她與一般女明星不一樣，為了不讓自己等得太久很快就換完衣服出來，更因此弄傷手，因此覺得對方非常為人設想而產生好感，而他決定接拍《家和萬事成》就是因為知道金素妍做女主角，結果兩人真的戲假情真墮入愛河，翌年就舉行婚禮，現時兩人已經踏進婚姻第五個年頭，但仍然無時無刻都在放閃散發出幸福氣息，成為韓國模範夫婦之一。

金素妍和李尚禹於2016年拍《家和萬事成》而戲假情真。（《家和萬事成》劇照）

李尚禹為了力撐老婆，在《The Penthouse 2》中客串與金素妍針鋒相對的孫記者，不但上演一場諷刺度極高的訪問場面，更親手拍下金素妍的偷食證據而受到極高關注。早前劇組公開幕後花絮時，金素妍本來正認真與劇中前夫尹鐘焄和未婚夫嚴基俊對戲，下一秒見到打招呼的正印老公時就馬上露出害羞表情化身小女人，更用鼻音撒嬌地叫他oppa，目睹一切的尹鐘焄和嚴基俊馬上擺出恭順的樣子，並表示「李尚禹出現，我們瞬間變得好渺小！」

李尚禹在《The Penthouse 2》中客串與金素妍針鋒相對的孫記者。（《The Penthouse 2》劇照）

李尚禹為了金素妍特意客串《The Penthouse 2》。（Instagram：@bbbjovi）

金素妍本來正認真與劇中前夫尹鐘焄和未婚夫嚴基俊對戲，下一秒見到打招呼的正印老公時就馬上露出害羞表情化身小女人，更用鼻音撒嬌地叫他oppa。（SBS）

李尚禹還經常出招氹老婆，日前白色情人節時更為忙於拍劇的金素妍送上驚喜禮物到片場，令她露出幸福笑容：「這是怎麼回事？怎麼回事，那些是什麼呀？現在拿也可以嗎？」十足小情侶的甜蜜互動令人大呼羨慕，並讚歎金素妍真是嫁對一個好老公。

日前金素妍在白色情人節時在片場收到老公的驚喜情人節禮物。（Instagram：@sysysy1102）

羨煞旁人！（Instagram：@sysysy1102）

李尚禹經常出招氹老婆，送上應援車支持忙於拍劇的她。（Instagram：@bbbjovi）

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