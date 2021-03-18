柳真女團出身憑《Penthouse》爆紅　演技大獎原來沒女歌手拿過？

即時娛樂
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韓國劇集《The Penthouse》（又名Penthouse／上流戰爭／頂樓）自去年播出第一季起，直到上月播出第二季依然收視高企成為近期話題度最高的劇集，香港觀眾可於黃Viu煲劇平台收看。它的成功不但捧紅了一班新人演員，更令三位女主角李智雅、金素妍和柳真事業再創高峰。第一季的第一女主角李智雅在大結局中慘被殺死後，第二季由柳真所飾演的「吳允熙」擔任主線，不少網民都大讚她演出精湛賺得不少觀眾的眼淚，認為她有望憑該劇問鼎今年SBS電視台的最高榮譽「大獎」（大賞／대상）寶座，成為韓國第一個女歌手出身的《演技大獎》大獎得主。

柳真於今年一月憑劇奪「女子最優秀演技獎」。（SBS）

現年40歲的柳真（Eugene）於1997年11月28日以三人女子組合「S.E.S.」出道，於2002年團體解散後，柳真先以SOLO歌手推出過兩張專輯，再將重心移向演戲後曾先後三次奪KBS演技大獎的「女子優秀演技獎」，。其經典作品包括《美妙人心》、《三個爸爸一個媽》，其中她主演的《麵包王金卓求》更憑50.8％收視打破《我叫金三順》的收視記錄。她直到去年憑超高話題度的狗血劇《Penthouse》第一季事業再創高峰，更是從開播以來每周都登上韓國演員話題熱度榜的劇中演員，她於今年1月舉行的《2020年SBS演技大獎》中憑該劇的第一季奪「女子最優秀演技獎」。如今柳真於第二季的表現被第一季更亮眼，因此令不少劇迷覺得她有望憑劇問鼎2021年的大獎。

柳真憑《Penthouse》中「吳允熙」一角演技獲得大眾認可。（SBS）

現年40歲的柳真（Eugene）於1997年11月28日以三人女子組合「S.E.S.」出道。（網上圖片）

柳真是S.E.S.的門面。（網上圖片）

除了柳真之外，韓國有不少實力派女演員其實都是歌手出身，包括張娜拉、成宥利、尹恩惠及徐玄振等等，她們亦曾主演過無數極高人氣的劇集，但從來未有人代表過女歌手奪演技大獎，更對於一出道就憑《明朗少女成功記》和《紅豆女之戀》紅爆亞洲的張娜拉未奪過大獎而深感驚訝：「 張娜拉值得拿好幾次吧」、「張娜拉還沒有拿過大賞真是太不可思議了」「以現階段來說，我覺得張娜拉、柳真和黃正音最有希望」、「柳真應該可以靠《Penthouse》拚拚看」、「柳真應該挺有可能的，她這次的角色讓人印象很深刻，而且演技也很好」。

張娜拉演技精湛，曾推出多部人氣作品，卻未曾奪過大獎。（VCG）

網民非常看好柳真今年憑《Penthouse》問鼎大獎寶座。（SBS）

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