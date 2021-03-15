伊能靜移居上海過寫意生活　英式鄉村風巨宅猶如置身古堡

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-15 18:30

現年53歲的台灣女星伊能靜與庾澄慶（哈林）於12年前結束八年婚姻後，於2015年與年輕10歲的內地男演員秦昊結婚兼為對方誕下女兒「小米粒」，近年亦將事業重心移往內地。她們一家三口於今年初搬入位於上海的豪宅後，伊能靜在微博分享新屋每個角落，英式古典鄉村風格的裝潢猶如置身英國貴族的古堡，難怪她近日密密更新微博，炫耀這間她親自打造的「理想房子」！

伊能靜近年將事業重心移往內地。（微博：@伊能靜）

伊能靜於2015年與年輕10歲的內地男演員秦昊結婚，恩愛非常。（微博：@伊能靜）

伊能靜於1月開始在微博拍開箱片，除了展示自己為搬家添置的新傢俱之外，亦看到她新家的每個角落，特高樓底空間感十足，還有一個特大車庫，驟眼看至少都有幾千呎。她在微博發文寫道：「放上幾個我愛的家中角落，火爐、放着書刊的大茶几、茶具、女兒床上一排的玩具、鞦韆椅。用手捏出一個家，也是捏出心極致的美好生活。」

伊能靜於1月開始在微博拍開箱片，車庫猶如小貨倉。（微博：@伊能靜）

伊能靜在微博分享新屋每個角落，英式古典鄉村風格的裝潢猶如置身英國貴族的古堡。（微博：@伊能靜）

她早前再趁空閒時間動手整理家中，並公開新一批豪宅內部的照片，從照片中清楚見到她家中的客廳走英式古典鄉村風格，不但有一個大火爐，客廳地上更鋪了一塊灰白色的地繵，再加上透明玻璃桌和皇室風格的沙發營造出一股優雅韻味，配上木質落地玻璃窗，陽光直射入屋顯得份外溫暖。

客廳走英式古典鄉村風格，不但有一個大火爐，客廳地上更鋪了一塊灰白色的地繵，再加上透明玻璃桌和皇室風格的沙發營造出一股優雅韻味。（微博：@伊能靜）

伊能靜公開自己和女兒的房間內部。（微博：@伊能靜）

另外，她屋外的大型露台擺放了籐製桌椅，更在圍牆邊種滿了綠色植物，顯得甚有貴族氣息，再配上她一套古典茶具套裝，馬上變身小婦人，日日都可以在家中high tea。每日望住極佳的美景和奢華裝潢過着寫意生活令伊能靜非常滿意：「上海真美好，才安定幾個月，我好愛這裏！」

大型露台擺放了籐製桌椅，更在圍牆邊種滿了綠色植物，顯得甚有貴族氣息。（微博：@伊能靜）

配上她一套古典茶具套裝，馬上變身小婦人，日日都可以在家中high tea。（微博：@伊能靜）

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