迪麗熱巴直播忽然極似老闆楊冪？　網民：可能化妝師被她借去了

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-15 13:40

現年28歲的內地女星迪麗熱巴，自從於八年前被楊冪簽下成「嘉行」旗下藝人後，星途猶如搭火箭一樣，火速成為內地一線花旦。因此外界經常將楊冪與迪麗熱巴比較，認為現時的迪麗熱巴人氣和成就已遠超老闆，甚至乎取代楊冪的嘉行一姐位置。近日迪麗熱巴參與直播時，更獲不少人留言指覺得其外貌變得愈來愈似楊冪，引起網民熱議。

迪麗熱巴於八年前被楊冪簽下成「嘉行」旗下藝人。（VCG）

迪麗熱巴現為內地一線花旦。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

楊冪自從生小朋友後常被批評老和崩壞，反之人氣如日中天的迪麗熱巴則愈來愈靚，日前她在網紅「口紅一哥」李佳琦的直播中穿上一身粉紅造型露面，更罕有以側分長髮出鏡，不過網民都覺得當日的她不像平時的她，更非常有楊冪的影子：「這妝容適合楊冪，不適合熱巴」、「可能楊冪的化妝師被她借去了」、「看上去有點像楊冪的感覺」。

網民覺得迪麗熱巴在網紅「口紅一哥」李佳琦的直播中非常像楊冪。（微博：@嘉行迪麗熱巴工作室）

可能是髮型和妝容的影響！（微博：@嘉行楊冪工作室）

楊冪近年常被批評老和崩壞。（微博：@嘉行楊冪工作室）

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