迪麗熱巴直播忽然極似老闆楊冪？　網民：可能化妝師被她借去了

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

現年28歲的內地女星迪麗熱巴，自從於八年前被楊冪簽下成「嘉行」旗下藝人後，星途猶如搭火箭一樣，火速成為內地一線花旦。因此外界經常將楊冪與迪麗熱巴比較，認為現時的迪麗熱巴人氣和成就已遠超老闆，甚至乎取代楊冪的嘉行一姐位置。近日迪麗熱巴參與直播時，更獲不少人留言指覺得其外貌變得愈來愈似楊冪，引起網民熱議。

迪麗熱巴於八年前被楊冪簽下成「嘉行」旗下藝人。（VCG）

迪麗熱巴現為內地一線花旦。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

楊冪自從生小朋友後常被批評老和崩壞，反之人氣如日中天的迪麗熱巴則愈來愈靚，日前她在網紅「口紅一哥」李佳琦的直播中穿上一身粉紅造型露面，更罕有以側分長髮出鏡，不過網民都覺得當日的她不像平時的她，更非常有楊冪的影子：「這妝容適合楊冪，不適合熱巴」、「可能楊冪的化妝師被她借去了」、「看上去有點像楊冪的感覺」。

網民覺得迪麗熱巴在網紅「口紅一哥」李佳琦的直播中非常像楊冪。（微博：@嘉行迪麗熱巴工作室）

可能是髮型和妝容的影響！（微博：@嘉行楊冪工作室）

楊冪近年常被批評老和崩壞。（微博：@嘉行楊冪工作室）

點擊觀看當日激似楊冪的迪麗熱巴：

+7
+7
+7

點擊觀看平時的迪麗熱巴：

+112
+112
+112

點擊觀看更多楊冪的照片：

+59
+59
+59

同場加映：微博之夜｜楊冪貼身長裙成焦點　迪麗熱巴為復古穿５年前晚裝?

+17
+17
+17
歐陽娜娜揭女星紅地氈白到發光秘密　雙腿狂搽粉底：血管很明顯！
李元玲彈琴失準發爛渣後拍片重彈一次一雪前恥：琴鍵的觸感差很遠
鄭衍峰情斷馮盈盈後IG突然流出「床照」：紀念我哋凍到語無倫次！
他來自江湖︱林漪娸入行40年星途平平　憑多套處境劇成功入屋
馮盈盈雞手鴨腳整蛋糕慶祝白色情人節　焗到燶晒都話好味？
洪卓立曬中學照白背心超大頭勁MK　網民驚呼14年零走樣：噚日影?
王君馨超性感MV幕後花絮流出　同林德信道歉：咁就攞咗你第一次
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。