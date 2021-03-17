郭雪芙被爆已答應孫其君求婚　突出聲明否認：目前單身無結婚計畫

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-17 17:30

現年32歲的台灣女星郭雪芙，與《我們不能是朋友》中的男配角孫其君傳緋聞傳足兩年，雖然兩人一直否認兼以好朋友相稱，不過今日（17日）突然傳出郭雪芙近日已點頭答應孫其君的消息而引發粉絲紛紛送上祝福。然而，雙方火速否認報道內容，郭雪芙更加大舉出聲明表示「傳聞奇怪」，並強調自己目前單身，狠狠將緋聞一刀切。

郭雪芙否認被孫其君求婚。（IG@aohsuehfu）

郭雪芙與孫其君在電視劇《我們不能是朋友》中飾演一對情侶。（Instagram：@sunrize0316）

據台灣傳媒報道，有聲稱是兩人的好友爆料表示，孫其君日前在郭雪芙工作結束後在車上拿出鑽戒向郭雪芙求婚，又驚又喜的郭雪芙相當感動，馬上點頭答應。據悉，熟悉兩人的朋友都知道此事，只要他們各自完成拍攝工作就會準備正式對外公布喜訊。

有聲稱是兩人的好友爆料表示，孫其君日前在郭雪芙工作結束後在車上拿出鑽戒向郭雪芙求婚。（《我們不能是朋友》劇照）

報道更表示郭雪芙已經答應對方。（《我們不能是朋友》劇照）

然而，雙方經紀公司卻見到報道後火速否認，孫其君方面直指「報道空穴來風，內容完全不屬實，其君目前專心在工作上，針對不實報導內容，我們保留法律追訴權。」郭雪芙的經理人表示兩人一直都是朋友，並表示「不知道為什麼這種奇怪的傳聞一直出現。」郭雪芙的經紀公司之後更強硬對婚訊出聲明否認：「針對今日媒體報導孫其君先生求婚本公司藝人郭雪芙之內容，杜撰不實故事細節，已嚴重影響郭雪芙個人聲譽。郭雪芙目前單身，也並無結婚的計畫，只想專心工作，懇請大家多專注並支持她的工作表現。」該聲明亦提到「不排除是有心人士刻意操作」，擺明要與兩年的緋聞一刀切。

孫其君方面表示「報道空穴來風」。（Instagram：@sunrize0316）

郭雪芙出聲明否認婚訊，更強調自己單身。（IG@aohsuehfu）

郭雪芙出聲明否認。（Instagram：@aohsuehfu）

郭雪芙與劉以豪於2019年主演《我們不能是朋友》而大獲好評，不過她與劇中飾演其前男友「黎皓一」的孫其君在劇集未播出已經傳出緋聞搶鏡過劇集，兩人不但多次約會，更有傳媒影到孫其君多次到郭雪芙家過夜，然而因當時孫其君其實還有一個正印女朋友，郭雪芙跟因此被冠上小三之名，極力否認介入戀情。

郭雪芙（中）與劉以豪（右）於2019年主演《我們不能是朋友》而大獲好評，但卻與孫其君（左）傳緋聞。（Instagram：@aohsuehfu）

據悉，孫其君當時與正印女友分手後，與郭雪芙光明正大地談戀愛經常double date，更毫不忌諱地穿情侶裝在街上多次拖手甜蜜約會，雖然兩人僅對外表示是好朋友，但不少圈中好友都知道兩人熱戀的關係。郭雪芙和孫其君更於上月情人節雙雙出席吳宗憲女兒吳姍儒的派對，可見兩人依然處於穩定的交往狀態，如今卻大動作出聲明否認，令兩人的關係更加撲朔迷離。

孫其君和郭雪芙（紅圈示）更於上月情人節雙雙出席吳宗憲女兒吳姍儒的派對。（Instagram：@sandywis）

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