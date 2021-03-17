嫁何猷君做豪門媳婦有感悟　奚夢瑤開腔：非常有成就感

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-17 16:30

內地名模奚夢瑤自從在2019年嫁給賭王四房兒子何猷君後，就搖身一變成為豪門少奶奶，自然一舉一動都是焦點。近日，她就罕有地在社交平台大談結婚生子的感受，揚言升級為人妻人母後才發覺原來世界是如此大，強調經營一個家庭好有成就感，引來不少網友討論。

奚夢瑤同何猷君在2019年結婚。（何猷君微博圖片）

在未成為何家少奶奶之前，身為超模的奚夢瑤需要到處飛去世界各地工作，因此不少人會羨慕她，覺得她的世界好大。但奚夢瑤就似乎不認同，揚言在自己做人妻人母後，才發覺世界更大：「當一個女孩長大，當你學會為别人付出、學習怎樣經營一個家庭的時候，其實是非常有成就感的。」

除此之外，她還談到所謂的女性價值和女性力量，其實並不等同於社會地位的：「不管是投身工作也好，還是回歸家庭付出也好。其實本身共不代表甚麼。它只是一個代號，僅此而已的區別，只要選擇的事情本身能够給你带來成就感。對於自己和他人來說是有意義的，這件事情就是活出真我。」可見她的身份改變了，為她帶來不少感悟。

奚夢瑤覺得做了人妻人母之後，世界才變大了。（微博圖片）

另外，近日她被影到帶兒子何廣燊行街，兒子的正面照曝光掀起不少討論。為了保護兒子她就趕急在微博發文，懇請大家要為兒子打格仔：「孩子還小，懇請各位媒體老師在傳播時，打碼精細一點，最好打到親媽都認不出來的程度！」

奚夢瑤為何家誕下第五代長孫。（momomarioho＠IG）