何超欣低胸裝勁搶眼　姑嫂同台氣質完勝奚夢瑤網友激讚　

內地超模奚夢瑤自去年嫁給賭王四房兒子何猷君，成為何家少奶奶之後其一舉一動都廣受大家關注。雖然已嫁入豪門但她依然沒有放棄幕前工作，近日更罕有地聯同姑仔一起現身上海出席時尚活動，姑嫂同台難免會作比較，沒想到何超欣竟然不輸模特兒嫂嫂，整體打扮同優雅的氣質獲得不少網友激讚。

姑嫂二人一起出席時尚活動。（尚流微博圖片）

身為超模奚夢瑤一向穿衣打扮都不俗，近日在上海出席時尚活動的她，就身穿了一件黑色低胸禮服，更露出招牌長腿，身上沒有配戴過多飾物，整個打扮簡約大氣又不失性感。而同場的姑仔何超欣就身穿一件淺灰色低胸薄紗裙，展現美好身材，罕有地曬性感給人一種輕熟女的感覺。雖然在擺pose的時候她略顯靦腆，但勝在氣質出眾，整個狀態超好完全不輸其他女明星，甚至同嫂嫂奚夢瑤站在一起的時候，她亦沒有輸掉，不少網友都大讚她氣質佳有貴氣，何超欣果真愈大愈靚，難怪賭王何鴻燊都公開力讚：「靚到不得了。」

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何超欣完全不輸超模奚夢瑤，。（娛叔微博圖片）