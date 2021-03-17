Penthouse 2｜朱丹泰保鑣真實年齡曝光　只和金永大差2歲嚇親網民

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-18 21:40

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（又名Penthouse 2／上流戰爭2／頂樓2）播出以來收視節節上升，無論是劇情還是演員的一舉一動都成為劇迷的焦點。飾演朱丹泰會長（嚴基俊 飾）的保鑣因為在劇中經常被打罵而成為最搶鏡的配角之一，然而有劇迷發現原來平頭和長滿鬍鬚的他，原來年紀竟然與飾演朱丹泰會長的兒子朱碩勳的金永大相若，超驚嚇的事實引起網民熱烈討論。

朱丹泰會長（嚴基俊 飾）的保鑣是劇中最搶鏡的配角之一。（SBS）

金東奎原來只有27歲。（《Penthouse 》劇照）

現年25歲的金永大因為相似姜棟元而有「小姜棟元」的稱號，前年憑《意外發現的一天》讓他人氣急升，加上185cm身高快速成為新晉小鮮肉之一。近日竟然有人將他和飾演朱丹泰會長保鑣的金東奎拿來比較，原來金東奎在劇中看似40歲大叔只是因為他為角色刻意留鬍鬚，他真正年齡只大金永大兩年。

金永大與金永大相若，超驚嚇的事實引起網民熱烈討論。（Instagram：@kdkiioii）

網民亦翻出金東奎有頭髮和沒有鬍鬚的照片，終於似番一個小鮮肉，外貌不但終於符合27歲，顏值亦不輸金永大，非常令人刮目相看。

金東奎有頭髮和沒有鬍鬚的照片，終於似番一個小鮮肉。（《：皇后的品格》劇照）

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