法證先鋒V｜落實開拍周柏豪做男主角　編審葉天成：小丑一定會有

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-18 08:00

《法證先鋒V》落實開拍！上年播放的《法證先鋒IV》錄得極好收視，最高達到40點，全劇平均收視36.3點，令到無綫立即決定添食！暫時所知，因頭四輯的監製梅小青退休，所以監製位置由上一輯的執行監製方俊華頂上，而編審的位置，將會是金像獎最佳編劇兼《使徒行者》系列編審葉天成擔任，而知男主角其中一位就知周柏豪。

周柏豪再次做男主角！（IG@周柏豪）

即睇周柏豪冧女金句：

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早前網上傳出，TVB將會開拍一套名為《黑社會》的劇集，主角是周柏豪，編審也是葉天成，不過葉天成在接受《香港01》訪問時表示這部劇他並不存在，自己正在為《法證先鋒V》作準備，他說：「我哋諗過好多題材，我上年都諗過啲類近，6、70年代講香港黑社會、警察嘅戲，曾經有咁樣構思過，構思完之後未正式落實，因為我要開《法證先鋒V》。係稍稍有個構思啫，因為我哋本身會構思好多劇種，睇吓投資方要唔要，或者我哋自己有咩題材可以發展，嗰個暫時hold住咗，冇劇本出過，係傾過吓啲故事大綱。」

葉天成（圖左）是資深編劇。（FB@文偉鴻）

講到《法證先鋒》系列，當然不能不提「小丑」這個角色，是頭四輯的監製梅小青特意舖排，在《法證先鋒IV》大結局的一幕，四個小丑的屍體攤在地上，手掌擺出一個五字手勢，大家都猜測是不是為第五輯舖路。而《法證先鋒IV》中張曦雯飾演的角色，童年也是被小丑擄走，導致有陰影，最終成為final boss。

《法證先鋒IV》第一集又係「小丑」。（螢幕截圖）

即睇返頭四輯小丑：

葉天成也有為小丑這個設定解畫，並表示新一輯繼續會有這個角色，他說：「小丑呢個設計係一至四輯都有，亦都係小青姐一個好有追看性、懸疑性嘅設計，我哋一定會保留，因為方俊華都跟咗小青姐起碼做咗三輯，佢有問過，我話一定會有，我亦都好尊重小青姐。不過可能會有特別小小嘅小丑出場，例如可能係西片嘅小丑？我哋仲考慮緊，因為我哋嘅劇本仲創作緊，當然希望有啲新嘅元素畀觀眾睇。」

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再睇頭十期訓練班仲有咩藝員留喺TVB：