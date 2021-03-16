大步走｜王綺琴拍劇曾失手撞死人　金融風暴令身家蒸發七位數

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-16 21:51

王綺琴在《大步走》中飾演陳山聰的家姐「袁柔」，雖然只是配角戲份不多，但每一出場總會引來觀眾留意，事關她雖然近年回巢無綫拍劇，但始終產量不多，年輕的觀眾未必會記得王綺琴這個人。

第三集一戲喊戲，王綺琴演出得很到位。（劇集截圖）

王綺琴在1986年參加唯一一屆的電視小姐選舉奪得冠軍，繼入加入TVB拍劇，第一部劇集便於《大運河》飾演主角一之的「紅拂女」，絕對是備受力捧。

當年她與歐瑞偉是螢幕情侶。（劇集海報）

在無綫打滾四年，跟住便去馬來西亞發展長達十多年的時間，不過，當時在當地拍劇有一個令王綺琴一生遺憾的經歷，事緣拍攝某一套劇集時，她要在山路上駕駛，但自己剛有車牌不久，信心不大，曾向導演表示希望用替身，但導演指用替身效果不理想，唯有自己親自上陣。不幸地，她在駕駛途中撞到了一名女助導，被捲入車底，最終這位女助導不幸過身了。

王綺琴1986年參加唯一一屆的電視小姐選舉奪得冠軍。（節目截圖）

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2003年因想在香港生小朋友，所以回流香港，在馬來西亞回港後，她並沒有再次投身演藝事業，專心做「湊仔婆」，也有做瑜伽導師，直到2009年復出為亞視、港台拍劇，也有在內地拍劇，2015年正式回巢TVB。

1997金融風暴，不少人中招，亦使身在馬來西亞的王綺琴亦不例外，當時馬幣貶值四成，蒸發了七位數字的財產，佔身家的四成。

王綺琴近年回巢為無綫拍劇。（劇照）

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