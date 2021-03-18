羅嘉良接商演舞台簡陋被嘲落魄　「視帝」不再吃香冇男主角做？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-18 21:31

三屆「視帝」羅嘉良算是最早一批赴內地發展的藝人，頂着「視帝」光環非常吃香，所接演的劇集均演男主角居多。但隨着年輕藝人掘起，他做男主角的機會少之又少，當然會接商演填補家計，但近日卻被網友發現他人氣似乎跌落到谷底，現身商場唱歌捧場的人寥寥可數，令到不少網友都覺得他好落魄甚感唏噓。

羅嘉良除了拍劇偶爾會接商演。（羅嘉良微博圖片）

從網友曝光的畫面而看，身穿黑色西裝的羅嘉良官仔骨骨，現身某商場為家具店站台。可見整個舞台設計簡陋，只用紅地毯作鋪墊，兩個音響放置在舞台兩旁，乍看之下沒有舞台設計感給人感覺空空如也似的，所以引起網友們嘲笑舞台設計不佳，看上去羅嘉良非常落魄似的。

另外，作為香港著名藝人他早年在TVB拍攝的劇集深受內地觀眾喜愛，就好似《創世紀》的葉榮添﹑《難兄難弟》的李奇﹑《流金歲月》的丁善本等，但是次商演捧場的人數就寥寥可數，站在上層的觀眾不多，看來人氣已經過時，所以網友們都覺得好唏噓，想不到曾經的TVB一哥會淪落至此，又揚言「搵食艱難」。

羅嘉良現身商演被嘲落魄。（微博圖片）

從2003年回內地發展至今的羅嘉良一直劇接劇拍不停，不過近幾年已經甚少出演男主角，多在劇集中任配角居多，就好似《東宮》飾演皇帝﹑《絕代雙驕》飾演江別鶴﹑《夜天子》飾演楊應龍等，地位似乎不及從前了。

近年一直演配角居多。（羅嘉良微博圖片）