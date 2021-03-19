渡邊直美被提議在東奧開幕式扮豬咁回應　網民一面倒大讚有風度

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-19 23:30

台日混血女星渡邊直美傳出曾被提議在東奧開幕式扮豬。渡邊直美今天回應，她覺得自己現在這樣的體態很好，且能不拘體型，盡力的展現自我。

日媒週刊文春報導，籌畫東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏，曾提案開幕式要由身材圓潤的女演員渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回。消息一出引發譁然，佐佐木宏今天辭職負責。

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渡邊直美稍早透過所屬事務所吉本興業發出聲明。她表示，去年曾透過經紀公司邀約她出席開幕式演出，但就她所知，東奧因疫情延遲後，這件事情就不了了之。此後，她對東奧開幕式演出事情一無所知，因此聽到媒體報導與她最初聽聞資訊文全部同，讓她也十分訝異。

渡邊直美表示，鎂光燈下的渡邊直美體型巨大是一個事實，也是在理解外型會遭到揶揄的狀況下，開始她的演藝工作。她說，「實際上，我對自己的體型感到滿意」。也因此，至今為止，自己能不拘外表，盡力的展現「渡邊直美」。

但是，作為一個人，她仍衷心希望能夠擁有一個充滿歡樂與豐富的世界，能夠尊重、認識每個人有各自的個性和思維方式。她表示，自己還有許多不成熟之處，會努力精進，希望帶給觀眾更多歡樂。

東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏，曾提案開幕式要渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音。（週刊文春網站截圖）

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