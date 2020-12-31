約定的夢幻島︳渡邊直美變恐怖修女　與食人孤兒院長北川景子鬥法

全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫改編電影《約定的夢幻島 約束のネバーランド》，日前不畏疫情在日本上映首週末締造3.7億日圓（約港幣2780萬）的驚人成績，票房超越同檔勁敵《神奇女俠1984 Wonder Woman 1984》兩倍，勇奪新片票房冠軍！ 《約》片集結兩大女神北川景子、濱邊美波與人氣女星渡邊直美同台飆戲，故事描述由北川景子飾演的飼育員伊薩貝拉一手經營的「恩典農場孤兒院」，裡面的孩子們接受高等教育，過著宛如童話的夢幻生活，直到天才兒童艾瑪、雷與諾曼意外發現孤兒院其實是提供「食用兒童」給「鬼」吃的農場，因此展開一場驚險鬥智的冒險之旅！

而片中飾演克羅妮修女的渡邊直美也是全劇組公認的「神選角」，日前日本更打出「渡邊直美找到你了！」驚悚宣傳，在澀谷的地鐵站、電梯門、廣告牆，甚至是自動販賣機底部或狹窄的防火巷口都能見到渡邊直美瞪大眼睛驚悚詭異的表情，讓不少在自動販賣機買飲料的路人頻頻被嚇到，成為話題焦點。渡邊直美表示：「克羅妮的表情和感情都非常豐富，為了完美詮釋真人版，我和導演討論了非常久，卯足全力接受這次演出的挑戰！」

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轟動全球的日本漫畫神作《約定的夢幻島》，首部真人電影請來人氣女星渡邊直美飾演經典角色克羅妮修女，渡邊直美完美重現漫畫中精彩的「顏藝」驚豔全劇組，更是網友公認的「神選角」！製作人村瀨健笑說：「渡邊直美是拍攝現場的人氣王，她豐富的表演不斷戳中孩子們的笑點，好幾次都讓他們憋不住笑場NG。」

飾演艾瑪的濱邊美波也表示：「雖然渡邊直美外表上跟克羅妮不同，但在精神上完全複製，她有一股很驚人的魄力，讓我感受到這個角色恐怖的地方，真的是整部電影中不可或缺的演員！」就連渡邊直美本人也笑說：「常常演完一次，導演就會跟我說『妳只要演出比這次少一半的效果就好了。』真的很不好意思，我太浮誇了！」

與渡邊直美有多場精彩對手戲的北川景子則透露有一場戲，她要雙手抓住渡邊直美的臉，結果不小心太大力讓她的臉被擠壓到像章魚，北川景子笑說：「導演喊卡後，我真的笑到肚痛。」而北川景子表示曾擔心因為跟渡邊直美私下相處太好會影響到演戲，她說：「我怕自己沒辦法立刻進入角色，所以我演出前一分鐘都會看一小段動畫《約定的夢幻島》，讓我能抓住伊薩貝拉的感覺。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】