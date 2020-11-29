反轉三國志｜渡邊直美「張飛」當「貂蟬」　背埋對白都唔覺有問題

日本電影《反轉三國志》由《銀魂》系列導演福田雄一執導及編劇，集合強勁巨星陣容，大玩三國歷史。有份參演巨星包括大泉洋、賀來賢人、橋本環奈、山本美月、渡邊直美、山田孝之、城田優、小栗旬等等，當中由宣布渡邊直美扮演絕世美女貂蟬時，已引起外界的關注，但原來渡邊直美當時一直以為自己要演的是張飛！

渡邊直美扮演絕世美女貂蟬。（電影劇照）

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眾所周所，貂蟬是位絕世美女又能歌擅舞，心計極強的她將董卓呂布玩弄於掌心，最終更成功離間二人，楚楚動人的外貌下隱藏着強大的意志，是位生於亂世的美女。渡邊直美笑言：「接到邀約時，不知為何我將貂蟬讀錯成張飛，還去記了劇本開頭前幾頁張飛的台詞。心想『哇，怎麼辦，是個硬漢角色啊』，緊張到不行，結果才知道是我搞錯了。後來知道有兩個男人要爭奪絕世美女，結果我居然就是要演那個絕世美女，在貂蟬的某場戲，福田導演說：『這場戲可以全部即興哦！』結果就一直不喊CUT，我做了很多莫名其妙的事，後來當福田導演笑着喊出OK時，不知為何我特別興奮，現場歡樂也充滿爆笑，能再次參演福田組作品，我非常高興！」

城田優扮呂布勁似漫畫人物。（電影劇照）

而扮演呂布的城田優笑言自己三年前已經跟福田先生食過飯，他：「城田君！這次我想讓你在電影裡和佐藤二朗（飾演董卓）爭奪絕世美女。」後來城田優就得到角色，再到開始準備拍時才知要演繹著名的《三國志》，而且還是最強的男人「呂布」，他感到相當榮幸，不過後來就知對手是渡邊直美。

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