乘風破浪的姐姐2｜張栢芝請私教勤練舞致受傷　堅持上陣進步神速

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-19 16:15

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（19日）迎來第四場公演PK戰。在上一集播出的小考環節中，張栢芝因為頻頻失誤而導致團隊在小考中奪得最低分而排最後一名，令到隊長楊丞琳當面直言：「你有拖後腿。」，而非常自責的張栢芝於是勤加練習，更練到手部受傷令大家非常擔心，果不然努力是有回報的，她在幫幫唱環節中表演贏得全場觀眾喜愛，撼贏那英﹑容祖兒組，是她多場公演以來奪得最高分的一次。

正式上台表演唱跳《Bazaar》。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

挑選了帶有濃濃爵士味《Bazaar》這首歌的她們，因為有好多手部動作，所以在小考中張栢芝一直跟不上，手腳非常不協調。自知自己拖累團隊的她就在公演前不停勤加練習，還特別請老師進行私教在家不停練習，未料在過程中導致手部受傷，她亦非常擔心會影響團隊，但她仍然不理傷勢堅持自己可以上陣表演：「就很自責，但是我也是一句真的很感恩，隊長她一路以來都非常在乎我的努力，所以我覺得可以。」

在家勤加訓練。（影片截圖）

雄心壯志的她到正式上場表演時狀態大勇，身穿黑色露腿裝登場非常誘人，雖然手部受傷，但明顯看得出她好盡力去完成舞蹈動作，節奏上跟上隊員整齊劃一，一起跳出時尚又性感的舞風，如果不講她受傷根本是看不出來。當表演完畢之後觀眾們似乎非常滿意，而張栢芝眼見大家為她們組吶喊，她亦一時感觸爆喊，講出了內心的說話：「從完全不懂在舞台跳舞唱歌都很不好，我真的想要說，我用我最大的心付出在這個舞台，丞琳隊長她幫了我好多，她們都花了很多時間去幫助我，因為她知道我是需要很長時間，但是那麼短的時間，我盡我的努力了，我不想要我們團隊有任何一個人走。」聽到觀眾們都落淚。

舞蹈動作整齊劃一。（影片截圖）

張栢芝愈跳愈有自信。（影片截圖）

果不然努力是有回報的，張栢芝的表演奪得915票，隨即引來不少姐姐們驚訝，事關在這麼多次公演中沒有出現過超過900票，而這個票數亦破了張栢芝的公演記錄，是她第一次奪得如此高分。而兩大天后那英同容祖兒分數只有873分同816分，輸給了張栢芝組。而這個分數只是第四場公演幫幫唱環節中的分數而已，她們還有另一Part合唱PK戰，將在下一次節目播出，同時亦會決定姐姐們誰去誰留的命運。

張栢芝爆喊講感受。（影片截圖）

那英同容祖兒的分數只有873 分同816分。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

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