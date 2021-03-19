《Running Man》Haha玩「屎」整蠱3仔女　遺傳爸爸綜藝級爆笑反應

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-19 18:30

《Running Man》主持之一Haha，自從與妻子星結婚後，他經常在IG大曬幸福家庭照外，三名子女亦不時現身他的YouTube頻道，是韓國演藝界有名的好爸爸。上月尾Haha就上傳了一條用「屎」整蠱三仔女的影片，近日就因小兒子Soul的反應而爆紅。

Haha先到超市買大醬，打算偽裝是大便欺騙三名子女，為了加強真實感，他更由接兒子放學開始已假裝肚痛。Haha首先打算呃大仔Dream，但一秒就被鎮定的兒子篤爆是惡作劇；女兒Song更是無視爸爸，就算被沾上「屎」也毫無後應，但細仔Soul大崩潰的反應則意外成為網上熱話。

甚麼都敢玩的Haha這次用假糞便整蠱三仔女。（YouTube截圖）

細仔Soul反應誇張，完美遺傳了爸爸的綜藝感。（YouTube截圖）

按圖睇Haha整蠱三仔女全紀錄：

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Soul被Haha沾上假糞便後，馬上大叫要爸爸替他抹走，瀕臨崩潰邊緣的表情相當搞笑。Soul更一連串抱怨，大鬧爸爸：「為何老是常上大號？！」一秒點中網民笑穴。見到兒子反應激動，Haha更加碼把大醬屎放到口中，沒想到Soul思考了幾秒後竟然說：「那個好吃嗎？」不少網民睇過影片後，除了大讚Haha三名仔女可愛外，更表示Soul完美遺傳了爸爸的綜藝感，期待之後有更多Haha與家人互動的搞笑影片。

Haha是出名的好爸爸，經常大曬幸福育兒照。（IG/@quanhaha79）

按圖睇Haha與仔女的幸福家庭照：