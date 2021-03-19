是滴是友｜花姐做經理人自覺卑微　為咩要幫MIRROR買乳貼？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-19 17:15

ViuTV節目《是滴是友》逢星期一至五晚上10時30分播映。廖碧兒（Bernice）在鏡頭外是一名專業品酒師，對美酒素有研究，於是與林曉峰將聯同ERROR成員肥仔及193發掘適合佐酒的香港地道美食及餐廳人情故事，更會自備合適的美酒到餐廳，邊歎美酒邊歎美食，更誠邀圈中好友把酒談心，大談鮮為人知的秘密！

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下星期一（22日）播出的一集邀得花姐及強尼擔任嘉賓，廖碧兒亦毫不吝嗇帶來幾支靚酒給兩位嘉賓品嚐，原來花姐從來未飲過紅酒，更自言：「48歲人都未飲過紅酒，連紅酒係咩味都唔知。」花姐今次處女下海飲紅酒，認真畀面Bernice！花姐亦透露自己不太喜歡飲酒，皆因年輕時飲酒後講錯說話，令一個好朋友跟她絕交，自此後她就滴酒不沾！

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花姐作為MIRROR、ERROR兩個男團的經理人，強尼大讚花姐用心照顧他們，花姐卻自覺很卑微。談到最卑微一次，花姐大爆有次MIRROR拍攝時需穿貼身冷衫，竟打電話請花姐幫手買乳貼，花姐心想：「我人生都未買過乳貼。」花姐更為了他們問人在哪裡可以買到乳貼，在付錢一刻頓覺自己很卑微！