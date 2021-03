「性感女神」鍾麗緹與首任丈夫Glen Ross所生的混血大女兒張敏鈞(Yasmine)是備受觸目的星二代之一,現年22歲的她可說完美繼承父母的優良基因,除了擁有美麗面孔、啡色的眼瞳,更遺傳了媽媽的姣好身材,即使不在幕前活躍IG亦擁2.1萬粉絲。長住加拿大的Yasmine周二(16日)曬出身處靚景的自拍,並寫道:「Ready for Spring(迎接春天的到來)」,相中的她穿着性感吊帶背心,好身材一覽無遺!有網民留言:「This is where bikini season begins(這是比堅尼季節的開始)」Yasmine則以Emoji表達無奈回覆道:「one of the many reasons why people follow me(其中一個主因為什麼人們追蹤我)」