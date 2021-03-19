乘風破浪的姐姐2 |隊員自責拖低分數爆喊　楊丞琳：呈現的很棒

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-19 20:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（19日）進行第四場公演PK戰。在第一個開場舞環節中，楊丞琳組派出的姐姐袁姍姍﹑楊鈺瑩就合作跳現跳舞，雖然表演精彩不過分數就不及其他兩組，一共只奪得499分。正因為分數低的關係拉低了之後的團隊分，令到她們二人非常自責還在鏡頭前喊，而楊丞琳立即給予安慰之外，亦在微博發長文肯定兩位姐姐的努力，獲得不少網友認同是一位好隊長。

楊丞琳是一位好負責任的隊長。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

在開場舞中袁姍姍同楊鈺瑩就合作挑戰現代舞，在沒有出錯的情況下動作流暢，自然舒服，最後她們的一抱更感動不少觀眾。最終她們一共奪得499票而已，在這個環節中排最後一名。之後在幫幫唱環節中，楊丞琳﹑張栢芝﹑王鷗﹑王霏霏﹑藍盈瑩就跳充滿濃濃爵士味的《Bazaar》，沒想到她們的表演奪我全場最高分915票，雖然最高分但加上499分，她們這一組合計奪得1414分，總分仍然不及那英組的1593分同容祖兒組的1494分，所以袁姍姍同楊鈺瑩一直在自責拖累她們，楊鈺瑩表示：「我們就是讓團隊分數會低。」聽到隊友的自責楊丞琳不停給予安慰，而張栢芝則道：「沒關係，分數不重要。」

袁姍姍同楊鈺瑩合作挑戰現代舞。（影片截圖）

楊鈺瑩非常自責。（影片截圖）

節目播畢之後楊丞琳在微博發長文，字裡行間對於兩位姐姐的演出給予了肯定：「當時回到座位區，看見她們的淚水，非常地不忍。我害怕她們因此誤以為自己的演出不够好，事實上，呈現的很棒！她們舞出了自己的舒適圈，挑戰了從未接觸的舞種，這樣的精神，比甚麼都來的寶貴。」還揚言能夠做她們的隊長是她的榮幸。不少網友看到楊丞琳的舉動都拍案叫絕，認為她是一位好負責任的隊長，無時無刻在照顧隊員，絕對是一位全能隊長。

楊丞琳及文肯定兩位姐姐的努力。（楊丞琳微博圖片）