口罩小姐｜佳麗表演拔罐最惹笑　阿Dee為爭新晉女神畀真錢收買193

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-19 19:30

新冠肺炎肆虐逾一年，人人自危、天天戴着口罩過日子，由於口罩遮擋大部份容貌，予人一種神秘感，也令人好奇脫下口罩後的實際長相是如何，究竟口罩美女可信嗎？ViuTV宣布舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》反應熱烈，節目將會突破傳統選美，不以樣貌先入為主，實行全方位考驗佳麗，另類地選出最漂亮的口罩小姐。節目將以真人騷結合固有選美形式進行，20強佳麗會分成四組，每組五人，ERROR四子成為每組隊長，每回合每組淘汰一人，共三次淘汰，最後八人進入決賽，選出冠亞季軍。

ERROR憑才藝挑選20強佳麗，並親任隊長各自帶領五人。

《最後一屆口罩小姐選舉》將由3月22日（周一）起，逢星期一至五，晚上9時30分播出，而總決賽則會於4月11日（周日）晚上8時現場直播。第一集ERROR出動進行街訪，希望在坊間搵到適合的女子參選，更即場睇其社交網站，檢查有冇出入，並邀請即場除口罩。當遇到貌似美女，但除口罩後發現是鋼牙妹時，ERROR發揮搞笑精神，帶着攝製隊即閃。保錡表示希望找到適合做綜藝節目、講嘢好、夠放得開的人選。193大讚戴口罩選美構思大膽創新，呼籲觀眾自律，觀看節目時不要透過社交網站偷睇佳麗容貌，否則佳麗脫下口罩時就沒有驚喜，而且網上P圖同真人有大分別，敬請留意。

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經過海選後，節目組精挑細選40位佳麗進入四十強，再由ERROR選出二十強，眾口罩小姐使出混身解數，務求突圍而出，競逐最後一屆口罩小姐選舉寶座。40位佳麗透過自我介紹及自選表演表現自己，由ERROR四子各選五人加入自己的組別，ERROR遇到心儀的佳麗時要鬥快舉牌搶人。佳麗們的表演包括唱歌、吹牧童笛、跳舞、摺紙及健身示範等等，更有中醫師佳麗邀請肥仔作示範拔罐，肥仔脫光上身幫忙完成表演。

點擊圖輯睇086參賽者真身，憑咩令阿Dee、193爭崩頭？

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挑選過程中，原本ERROR各有所好，拍攝順利融洽，但阿Dee和193在佳麗086出現後就起了爭執。阿Dee在挑選過程中非常審慎，但一早明言欣賞086，覺得對方有性格，而086表演的棟篤笑，亦令Dee留下深刻印象。193大爆086貌似呀嫂，更中途突然舉牌搶人，殺阿Dee一個措手不及。阿Dee嬲到踢凳大叫 : 「佢跟住我，可以更好㗎！」放Break時，阿Dee更立即拎銀包，打算出錢收賣193，將086還給自己，但193整蠱阿Dee一輪後，仍然拒絕交出隊員。