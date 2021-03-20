失憶24小時．劇透︱郭晉安手機成關鍵　譚俊彥得知真相大感震驚

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-20 01:00

TVB劇集《失憶24小時》大結局劇透。

《失憶24小時》上集講到肥松（何遠東飾）墮下山谷，大難不死，吳中（郭晉安飾）卻因此找到Freeya（王君馨飾）的旅行袋。吳順美（江欣燕飾）、吳中發現旅行袋藏着微型攝錄鏡頭，認為有可能拍下真相。蒙一言（譚俊彥飾）揭穿吳中有份綁架，Maya（譚凱琪飾）被帶返警署問話，得知吳中當日稱有份綁架是真話。吳中堅持沒有參與綁架，只是誤打誤撞捲入漩渦。一哥（方哲翷飾）擔心吳中坐監，Maya意識到兩父子不可分割。Peter（姜大衛飾）見蒙一言心情低落，遊說全家出埠散心。另一邊廂，攝錄鏡頭的錄影片段只能讀取開頭，吳中欲修復鏡頭，途中被Peter襲擊，之後Peter在被警察問話時竟承認自己在與Freeya爭執期間，將她推落山！

Peter（姜大衛飾）毀滅證據。（YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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大結局講到昏迷的梁爽（唐嘉麟飾）甦醒，是指證吳中有份參與綁架的有力證人，吳中忐忑不安。正當以為事件塵埃落定，吳中意外得知事件的全貌。發現Freeya原來曾經發送電郵給自己，正想查看時，卻為事情所阻。蒙一言從吳中的手機得知真相，震驚不已，及後兩人竟因意外雙雙墮下山谷。

蒙一言（譚俊彥飾）得知真相後非常震驚。（劇照）

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