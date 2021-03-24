創造營2021｜數據分析網友熱議10大參賽者　米卡、李嘉祥都輸畀佢

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-24 14:30

中國大陸男團選秀節目《創造營2021》，集結來自中國、美國、日本、泰國、俄羅斯、烏克蘭、古巴等不同地區的學員共90人，將進行近四個月的封閉式訓練。這次發起人團不再有最終評級權，決定權將交由90名學員，親自參與「撐腰」過程，為自己喜歡的學員和表演投票。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出目前大家討論度最高的前十名選手，有實力派、有嘴砲王、有帥氣哥、有討厭鬼～來看看開播至今是哪些選手被大家關注吧！

第10名：俞更寅（生日：1996年4月28日）

俞更寅已有許多演藝經歷，在節目battle中積極應戰，熱血演唱數碼暴龍插曲《brave heart》，不僅成功守住自己A班的位置，也展現了「薑還是老的辣」風範。同時也有不少網友大讚他身為隊長不會只擔心自己是否被淘汰，發揮實力顧及隊友的表現很棒，「隊長力」十足。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

第9名：慶憐（生日：2001年4月12日）

慶憐和日本學員和馬、夏威夷學員米卡在節目中組成團體表演，展現超高水準燃炸舞台，三人2018年以團體《Intersection》在日本出道，這次一起參加創造營初登場就引人注目。好笑的是慶憐非常喜歡韓團BLACKPINK成員Jennie，知道她和GD交往時「房子塌了」的真實反應，讓網友看著影片心有戚戚焉。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

第8名：力丸（生日：1993年11月2日）

來自日本的學員近田力丸，之前在韓國著名的One Million Dande Studio擔任編舞師，履歷相當出色，和BoA、SHINee、RedVevet、NCT127合作過，與SHINee的泰民及Key關係親近~參加創造營之前，他還是WARPs的隊長，節目中也展現超炸的舞蹈才華，被封為「舞蹈王者」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

第7名：劉宇（生日：2000年8月24日）

許多人認為劉宇跳起舞來賞心悅目，站C位實至名歸，而他的各項數據像是臉蛋、實力和氣質也都幾乎佔據各大排行的冠軍，笑起來甜蜜可愛，努力又謙遜的好個性吸粉無數，也因此被封為「必須站在C位的男人」 。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

第6名：邵明明（生日：1997年10月25日）

很早就出道的邵明明在2015年就錄制過《一年級·大學季》等綜藝，也參演過影劇演出、發過單曲，不過這次參加《創造營》卻被批是「巨嬰」，平時有種居高臨下的高傲態度，大家一起排練舞蹈的時候，邵明明不停插話、打斷其他人的發言，還一度突然情緒爆發，轉身對勸誡自己的學員怒吼，讓網友一片傻眼大罵沒實力又任性。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

第5名：韓佩泉（生日：2000年2月27日）

韓佩泉透過「白因必有果，你的報應就是我」塑造的韓美娟角色被為人所知，從小就是唇顎裂的他雖被天生缺陷影響說話，憑藉對音樂的熱愛考上北京現代音樂學院，科班出身的強大底子在初評級舞台突破重圍，「搞笑妖物」形象可愛，和邵明明練習中產生衝突的場面讓網友印象深刻。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

第4名：范臻爾（生日：1996年11月6日）

范臻爾是團體中理性的存在，像是大家一起練習時，李嘉祥像巨嬰般針對贊多的分享表達不滿時，范臻爾十分公正地出來打圓場，認為在團體中如果這麼在乎自己的感受，就應該直接回家，正確的認知獲得許多網友的讚賞。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

第3名：李嘉祥（生日：1997年2月17日）

李嘉祥在節目中的隨機舞蹈Battle，讓所有人看得目瞪口呆，風格變換轉換自如，不過他也因為在團練時抱怨訓練太高壓，而被網友列入巨嬰名單，在贊多幫隊友補課時，李嘉祥黑臉酸語的行徑，也引起不少負面討論，認為他只想著自己舒服，不顧團體表現。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

第2名：米卡（生日：1998年12月21日）

米卡在舞台上一開口就讓人驚艷，因為他挑戰周興哲的《永不失聯的愛》，無論是嗓音還是發音，都讓導師們驚呼不已，直誇他「中文唱得比英文好」，演唱時深情的帥氣模樣也讓不少網友瞬間被迷住，更有人發現他閉眼唱歌時某些角度很像周渝民，王子般的氣質讓他備受關注。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

第1名：贊多（生日：1998年3月11日）

17歲拿下「世界級街舞大賽」史上最年輕冠軍的贊多，精湛舞技引起話題，更是全場第一位「全腰選手」，炸到不行的舞蹈實力讓不少粉絲大讚贊多根本可以當導師。從小就刻苦訓練的他，對自己與隊友的要求非常高標，不過網友都相當支持他認真的態度，認為選秀節目需要更多實力滿分、願意努力的人參賽，真心祝福他們實現夢想。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月17日至2021年03月17日，約一個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『創造營2021選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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