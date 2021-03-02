創造營2021︳選秀節目流量話事？選手走音甩碌　鄧超寧靜冇權Foul

撰文： 電影舖子 最後更新日期： 2021-03-02 22:30

如果常關注微博的話，你可能會注意到一件事。最近十天，有一部內地綜藝節目包攬了很多熱搜。從熱一到最末，幾乎全方位走了一圈。它就是《創造營2021》，也稱《創4》。 單是第一集，便收穫全網熱搜110個，微博熱搜58個。給坐在屏幕前真情實感追全程，或者乖乖吃花生的我們奉獻了一出大戲——只不過這部大戲，卻不一定好看。

作為最初買了韓國綜藝《Produce101》的「創造」系列，從2018年起每年都在網絡上留下了不少記憶點。到今年，《創造營2021》由鄧超擔任發起人團團長，寧靜為創始人代表，周深、劉逸雲、周震南為發起團成員，鄭乃馨作為國際學院助教正式開幕。可能很多人對發起人、創始人等概念職責比較模糊，其實簡單理解成導師就可以。

兩位知名演員，四位選秀出身的藝人。在最初宣傳的時候便以自身的影響力為《創4》引來了第一波關注。再看賽制，與之前的相比也有同有異。

《創造營2021》請來多名當紅明星來擔任導師，增加節目的可看性！（按圖睇睇導師陣容）▼

相同的是，都是要從近百位選手中選出11位學員成團出道。這些選手中，除了訓練時長長短不一的練習生之外，還有各種「跨界」選手：電競冠軍、diss過男團偶像的rapper、搞笑視頻博主、網紅…

不同的是，在第一環節導師們的「拍板權」相對減弱了很多。相對的，學員們互相之間的投票權則佔了更大的比重。這也就意味著，選手的演出不止要合導師的胃口，更要讓自己的競爭者們服氣。

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難度，有了。可這節目表現卻讓人怎麼看怎麼…無語。選手不僅唱跳專業水平良莠不齊，個人風格表現上更是讓人滿臉黑線。比如說第一組「糖果超甜」的幾位。

有上來就颷日語說要「稱霸舞台」的中二病葉皓然，有把wink刻意到油膩的元氣選手劉唐輝，還有開場來了段相聲的謝興陽…全身上下都在刻意散發魅力，表情更是寫滿了：你看啊我好帥！

此時韓佩泉的表情和吐槽，應該就是大部分人的真實想法。哎呀媽呀。他不是糖果超甜。他是「糖果齁鹹」（意即非常鹹）。可愛得讓我心慌。

個人風格特點過分鮮明也就算了，最主要的是表演舞台水平都不過關。糖果超甜確實正如他們介紹的一樣充滿陽光活力。可是就是有點活力過頭，直接返廠到了幼稚園匯報演出的水準。還有廣播體操伸展運動版本的。舞蹈不過關，唱歌還輪流跑調。讓台上的幾位導師批評都有些無從下嘴，寧靜更是硬生生逼出了陰陽人發言：

他們倆非常默契，跳一句有一句不準，每一次有一個音不準另一個就會拉回來。 寧靜

舞蹈不過關，唱歌還輪流跑調。讓台上的幾位導師批評都有些無從下嘴。（節目片段）

之後的甘望星，單從長相來說確實是這屆選手裡上游的帥。但是。音色不錯，唱功卻糟糕得很；形象上佳，舞蹈卻簡直沒法看。甚至跳舞的時候自己嘴裡還在打拍子。但就這樣他還是迎來全場歡呼。為什麼？實力不夠腹肌來湊。你能想像《愛的初體驗》舞蹈尷尬還要撩腹肌的場面嗎…

筆者半程都是以鄧超同款表情看完的。這哪裡是在考驗選手，而是在考驗導師們如何用高情商表現不喜歡。

小舖我半程都是以鄧超同款表情看完的。（節目截圖）

雖然選手中目前看還是有幾位實力不錯的。奧斯卡、周柯宇的舞蹈、吳宇恆、于洋的唱功、五位舞蹈老師「五星好評」的團舞實力......但最突出的，還是海外選手組合「交叉點」和「Warps Up」。

交叉點早已經在日本發行過專輯，四位成員唱功各有特色。Warps Up兩位的實力則更加強悍。贊多，17歲就成為世界街舞冠軍，力丸，19歲就在為藝人編舞。

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兩相對比，國內很多學員簡直就是來搞笑的。尤其是看加更的評級全紀錄完整版，能讓人記住的本土選手少之又少。鄧超說︰

這是讓你們看到世界的參差。 鄧超

但這樣真的好嗎？

無論是跨界、個人報名，還是練習生出身，選手們來參加選秀節目的目的非常相同。那就是成團出道，成為偶像。可偶像並不是一個簡單的職業。

比起演員、歌手等同樣站在舞台上的職業，偶像這個群體的職業壽命短了不是一星半點。平均下來他們曝光度最高的時期，也不過三五年。過了這段時間，新人層出不窮，老人後續乏力，只能認命被拍在沙灘上。拿保鮮期賭大紅大紫，是他們職業路上要面對的第一個難題。於是想要成名，便成為了他們，以及他們背後的經紀公司最大的慾望。

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同樣比起娛樂圈的其他職業，市場對偶像的要求也更加統一。唱跳、形象、性格。這樣製造出來的大多數是千篇一律的流水線產品，同質化太過嚴重。除非站在頂峰，否則很難出圈。

於是老手們便再次摸索出了通往火爆的捷徑之路：賣人設。溫柔、暖心、敬業、努力......偶像閃閃發光的公眾形象愈加高大，個人真實的存在愈加稀薄。想出圈，就要先出格。

另一套內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，當中的參賽明星亦被指欠缺熱情，只為翻紅而賣人設，實力相對參差。（《乘風破浪的姐姐2》截圖）

在這種情形下，一場選秀節目，一兩個人成為勝者，其餘的只能做陪襯。沒實力的，泯然眾人。有實力的，泯然眾人。專業實力的低存在感必然會導致行業中更多人選擇捨本逐末。放棄對唱跳實力的追求，反而專注在立人設、買熱搜、炒爆點上。而這，不是一個良性的行業該有的現象。

選秀綜藝的盛行，與粉絲飯圈的興起密不可分。對於自家偶像無條件支持，大把花時間花錢耗費精力的例子一點也不少見。

粉絲經濟漸成氣候，資本也開始下場助長。內娛最初看到選秀的魅力，是在2005年盛況空前的《超級女聲》。在那個互聯網並不普及的時代，全民短信投票的瘋狂熱情讓選秀這種形式一年年保留了下來。《超級女聲》、《快樂男聲》、《好聲音》......

爆出隱婚生子新聞的華晨宇與張碧晨也是選秀節目中的冠軍！按圖睇睇節目選秀產生出來的實力歌手▼

這些選秀節目中自然出現過很多有實力的人才，也引領過一時輿論熱潮。到此為止，多數參賽的選手是以個人身份被發掘進入大眾視野。然後，2014年，隨著號稱「歸國四子」的鹿晗、吳亦凡、張藝興、黃子韜等的人氣爆紅，日韓娛樂圈的選秀方式也第一次進入大眾的視野。

韓國的練習生制度，學員先在經紀公司進行唱跳業務上的培訓，然後通過選秀等節目包裝出道。日本的養成系，粉絲可以從最初看著自己的「偶像」一步步在娛樂圈上升…雖然偶像練習生製度背後仍舊有許多買熱搜、炒作等手段，但總體來說多數人還是能夠靠實力出圈。即使是曾被全網嘲的練習時長兩年半的蔡徐坤，團舞時也能看出實力比同期的人更加紮實。

鹿晗、吳亦凡與黃子韜退出EXＯ後於《創造營2020》首次同台，讓粉絲大呼感動！（按圖睇睇）▼

但是現在的選秀和偶像們，卻進入了一種畸形發展形勢中。實力不再重要，噱頭和爆點成為流量秘籍。甚至在舞台上沒有拿得出手的能力，在練習上也都沒下足一年功夫的人也都來參加節目搏出道。這樣的人，在《創4》中還不是少數。

只要有噱頭有流量，誰都有可能被推上選秀舞台。有某一方面，或者只有形象上的亮點，然後被拉入經紀公司，包裝出道。資本縮小了投資、培養的付出，一步到位出道賺粉絲錢。節目製作方不在乎水準、口碑、實力，只求熱度和流量。粉絲市場是一塊餅，誰都想來分一塊。於是每年層出不窮的各種選秀節目，層出不窮的偶像候選人。就像網友吐槽的，偶像都快比粉絲多了。

這樣一場充滿了不合適，甚至不合格的選秀，能選出多少合格的偶像？這樣的偶像又能給粉絲帶來什麼？除了一波接一波收割粉絲經濟的紅利還有什麼發展的空間？我們真的需要這樣的偶像嗎？我們真的需要這樣的選秀節目嗎？也許這些問題的答案，都是否定。

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