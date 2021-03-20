乘風破浪的姐姐2︱姐姐喊樣大公開　陳妍希最可愛　那英喊得最Man

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-20 22:30

內地綜藝《乘風破浪的姐姐2》大受歡迎，不少姐姐為了比賽吃了不少苦頭，當中流下的淚水更多不勝數，其中張栢芝一組爆喊照片更紅遍網絡，拉近鏡頭的落淚畫面非常漂亮，整個狀態完全不似40歲兩子之母。而其他女明星的落淚模樣都十分精彩，有一些是「強忍」式，有一些是「瓊瑤」式等，現在就讓我們一起來看看吧！

張栢芝「360度喊出零死角」

現年40歲的張栢芝因為甚少接觸唱跳，所以在節目上她非常有壓力。在初舞台展示個人表演時，她就已經爆喊，但她的喊樣完全不難看而是帶有美感的。再來在同楊丞琳一組時，因為在小考中舞蹈動作跟不上隊友，導致全隊分數排名最低而自責爆喊。然而當她自責落淚時鏡頭就將她拉近，發現她的皮膚狀態非常好，膚質均勻而且皺紋不多，無論正面還是側面都這麼好看，整個狀態甚好被讚像二十多歲的女生。

另外，在剛剛播出的第四場公演，她在舞台上講出內心說話時就突然爆喊，雙眼通紅淚水在眼睛打轉之後再慢慢滴下來，瞬間呈現一種美人落淚的畫面，絕對是360度喊出零死角。

張栢芝的喊樣不難看。（影片截圖）

那英「喊得最Man」

一向個性特別堅強的天后那英好少在節目落淚，但竟然因為一場小考令她着急到落淚，令到不少網友非常驚訝。因為舞蹈跟不上隊友關係，那英非常擔心自己會拖累他人，在擔心加上着急的情況下，她的雙眼已經通紅，不過她似乎好忍得一直不讓淚水滴下來，當有感覺淚水落下時她就立即用毛巾擦拭，而她這一種舉動特別男人，完全有女強人的Feel。

不讓淚水滴下來。（影片截圖）

楊丞琳「強忍式落淚」

在第七期的踢館換位賽中，楊丞琳一組就挑戰了陳妍希組，姐妹對決最後陳妍希組落敗。在得知好姐妹淘汰之時，楊丞琳一度雙眼通紅，但她一直強忍着淚水不停用雙手去撥雙眼，忍耐力非常強。另外，在張栢芝公開答謝楊丞琳之時，她亦一度強忍淚水，雖然沒有流下眼淚但同樣感動眾人。

楊丞琳忍耐力非常強。（影片截圖）

陳妍希「喊得最可愛」

陳妍希的長相屬於可愛型，在節目中她的每一舉動都討人歡喜，就連喊都特別招人喜歡。無論面對隊友的淘汰還是被姐姐們的表演感動，陳妍希都特別容易喊，而她喊的時候嘴邊兩旁梨渦特別明顯，給人一種甜甜的可愛感，有一種惹人憐惜的感覺。

陳妍希喊得好可愛。（影片截圖）

王鷗「瓊瑤式落淚」

劉愷威的緋聞女友王鷗在節目中的表現一直中規中矩，直到在第七期的踢館換位賽中，她聯同那英﹑張栢芝﹑胡靜﹑楊鈺瑩一起表演歌曲《逆光》令她非常感動。所以在接受訪問時她罕有地講出內心說話，表明近幾年事業才見起色，一邊講一邊熱淚盈眶，眼中已經飽含淚水，在差不多講完說話時，她的眼淚就一滴一滴地落下，淚珠不會掛在臉上，絕對是「瓊瑤式落淚」。

王鷗呈現了瓊瑤式落淚。（影片截圖）

容祖兒「激昂式落淚」

天后容祖兒在第四場公演同隊友分工時已經出現分歧，當時的她已經有一些情緒，但最終在開大會時再同隊友陳小紜起爭執，她就忍不住激動落淚。容祖兒真情流露不掩飾自己的情緒，更一邊喊一邊講說話，整個人喊到面容扭曲似的非常真實。

容祖兒好激動地喊。（影片截圖）

睇姐姐們各式各樣的「喊樣」：