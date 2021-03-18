《處男魔法師》20個字劇名超誇張　日韓劇名愈改愈長反而仲難明？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-18 23:45

隨着年代的變遷，電視劇都會有不同的命名風格，例如過去有不少經典日韓劇集名都以簡潔為主只得幾個字，例如《宮》、《大長今》、《悠長假期》、《野豬大改造》等等都是用名詞來取名。然而，正當大家以為精簡一點的名字會更加容易被記得，現時的劇名卻似乎有愈改愈長的趨勢，例如前幾年的日劇《逃避雖可恥但有用》到去年的日本BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》都改得異常地繞口，卻既有gimmick又贏得觀眾口碑大獲成功。

《逃避雖可恥但有用》於當年播出時因為劇名非常繞口而成為話題。（《逃避雖可恥但有用》海報）

這股劇名愈改愈長的趨勢近年在日本盛行，開始慢慢傳到去韓國，例如朴敏英去年主演的《天氣好的話，我會去找你》（날씨가 좋으면 찾아가겠어요）都是棄用簡單直接的單字，改用一句完整的句子來命名而備受關注。相比起單字，觀眾就算不看簡介都已經可以隱約從劇名猜到劇集大概想說什麼，如果句子是以第一人稱的話，該主角的人物設定則更加鮮明和立體。然而，這個趨勢卻對於記憶力比較差的觀眾來講可以說是一大考驗，因此有不少人都會直接幫劇集改一個簡短一點的簡稱，長長的劇名就頓時變得毫無意義了。

韓劇以前興用精簡的劇名，一個字都不是罕見！（《宮》海報）

朴敏英去年主演的《天氣好的話，我會去找你》（날씨가 좋으면 찾아가겠어요）都是棄用簡單直接的單字，改用一句完整的句子來命名而備受關注。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

點擊觀看有哪些日韓劇的劇名超過10個字：