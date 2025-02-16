2025台灣旅遊6大全新景點　台中海生館、嘉義新開幕主題樂園必去

2025全台各地將迎來各種新風貌，無論是夢幻的童話城堡、充滿教育與娛樂意義的壯麗水族館，還是科技與設計完美結合的購物天堂，每個2025台灣新景點都充滿了無限可能，等待你的探索與發現。



這些精心打造的新地標，將滿足你所有的期待與想像。現在，就讓我們帶著期待的心情，一同揭開這些令人屏息的嶄新地標的神秘面紗，開啟屬於你的2025吧！

2025台灣自由行必訪新景點TOP 6，夢幻樂園城堡、購物天地等，快來探索一番！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年台灣6大全新景點 全球最大Starbucks 新開幕水族館等你探索（01製圖）

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1. 台中海生館

感受壯麗的海洋世界

位在台中清水區的台中海生館在經歷3年的延宕後，終於要在2025年第二季正式開幕啦！這座佔地約2.25公頃的海洋生態館，將是中台灣首座以海洋生態為主題的教育與娛樂場所。內部預計分為多個展區，包括展示中部河流生態的大甲溪流域展區、色彩繽紛的珊瑚展示區、宛如夢境般的水母展示區等。更令人期待的是館內的巨型展示缸，讓你彷彿置身在壯麗的海底世界。來到台中，不妨來這片深藍的海洋秘境探索吧。

台中海生館

地址：台中市清水區北堤路50號



2. Dream Plaza

信義購物新地標

如果你是購物狂或是手不釋卷的愛書人士，那麼2025年即將開幕的台北信義區「Dream Plaza」絕對是你的必訪之地！這座全新的百貨商場就位在原本的誠品信義店位置，將為信義商圈注入新活力。這裡將擁有全球最大的Starbucks，佔地近千坪，兩層樓的開放空間加上露天座位，提供你品味咖啡的全新感受。書癡們更不用擔心少了誠品會少一味，因為博客來的首家實體書店也將在此開幕，還計劃24小時營業，讓你隨時沉浸在書海中。

Dream Plaza

地址：台北市信義區松高路9號



3. 歐樂沃築夢城堡

台版迪士尼夢幻工場

位於嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區的這座歐樂沃築夢城堡，以浪漫的藍粉色調為主，宛如童話故事中的夢幻場景，未開幕先佔據各大社群版面。除了有迪士尼城堡的夢幻外觀，園區內預計規劃為朱古力觀光工廠，提供豐富的互動體驗，讓遊客在探索城堡的同時，享受製作與品嚐美食的樂趣。這裡無論是情侶約會、親子同樂，還是好友結伴遊玩，都會是個超棒的選擇。

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號



4. 南港Lalaport

台北最大購物天堂

位於台北南港的Lalaport即將在2025年3月20日盛大開幕，預計3月13日開始試營運佔地據說高達五萬坪的Lalaport也將成為台北市最大的購物場所。這裡將設有六層樓的商場，並引進約兩百多家店鋪，從時尚品牌到美食餐廳等多樣化選擇，無論是逛街、吃飯還是休閒娛樂，都能一站式滿足，想必在今年將會是全新的購物天堂。

南港Lalaport

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號



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5. 大巨蛋秀泰影城

顛覆你的觀影體驗

位於台北市大巨蛋園區的全新影城「大巨蛋秀泰影城」，預計將於2025年第二季開幕，並為觀眾帶來前所未有的觀影體驗。這裡將引入了多項先進設施，包含270度全景視野的ScreenX影廳，讓你彷彿被電影情境完全包圍；還有電動床貴賓廳可以讓你輕鬆躺著看電影；更有15公尺高超大巨幕的Ultra巨幕廳，讓你身臨其境，感受電影的每一刻。無論是和家人一起，還是和朋友約會，這裡都能讓你擁有最棒的觀影體驗。

大巨蛋秀泰影城

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號（遠東Garden City內）



6. 漢神洲際購物中心

台中生活新核心

高雄百貨巨頭漢神即將北上啦！漢神洲際購物中心在2025年即將盛大開幕，位置就在洲際棒球場園區中。這座佔地6.6萬坪的百貨公司，將結合購物、美食、娛樂、影城與運動體驗，打造多元休閒空間。預計將有五百多家店鋪進駐，未來更將與台中國際會展中心、美術館、圖書館及台中巨蛋等設施串聯，成為台中最具吸引力的生活新核心。不論是家庭、朋友或情侶，都能在漢神洲際購物中心獲得便利舒適的體驗。

漢神洲際購物中心

地址：台中市北屯區洲際棒球文創園區內



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