兩大昔日同門女歌手「盛傳反目多年有望同台」網民：不會打起來吧
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
張韶涵與范瑋琪過去曾是同門師姐妹，但之後卻傳出兩人不合的事蹟，如今在廣西卻有一場拼盤的演唱會，邀請到兩人，讓網友忍不住直呼「鬼才主辦」。
【圖輯】點圖放大看更多張韶涵IG照片👇👇👇
+18
一個「潮流天后超級演唱會」3月15日將於廣西南寧舉辦，官方發布宣傳，演唱會海報曝光，演出的陣容有薛凱琪、張靚影、希林娜依高，還有張韶涵與范瑋琪，網友見到這樣的情況，紛紛笑稱：
「會有世紀大和解嗎」、「要合唱《如果的事》？」、「好誇張，不會打起來吧」
【相關圖輯】6對TVB「反面」藝人 朱晨麗唔止與何廣沛不和江嘉敏馮盈盈無交集（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
另外也有些網友認為：
「基本上都是碰不到面的，各唱各的唱完就走人的，能有啥交際」、「拼盤演唱會，時間錯開，誰也見不到誰」。
【同場加映】盤點十位北上發展即變樣女明星 百變阿嬌大戰蛇精薛凱琪（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
黑人范瑋琪患流感不戴口罩見大S 網民湧入IG罵：懷疑被你們傳染大S去世｜吳佩慈8字藏滿滿思念 阿雅嘆上月聚會竟成「最後一面」大S去世｜網民整理「染病時間軸」揭流感源頭疑與黑人范瑋琪有關48歲才女大陸復出搵銀認係河北人 網民質疑講大話 罕見出面回應黑人捲Metoo風波後驚傳婚變 范范發合照挨緊別人竟不是老公？范瑋琪黑人陳建州驚傳離婚 女方曾多次高調為老公性醜聞闢謠
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】