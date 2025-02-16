兩大昔日同門女歌手「盛傳反目多年有望同台」網民：不會打起來吧

張韶涵與范瑋琪過去曾是同門師姐妹，但之後卻傳出兩人不合的事蹟，如今在廣西卻有一場拼盤的演唱會，邀請到兩人，讓網友忍不住直呼「鬼才主辦」。



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張韶涵與范瑋琪將出席同場演唱會。 （微博圖片）

一個「潮流天后超級演唱會」3月15日將於廣西南寧舉辦，官方發布宣傳，演唱會海報曝光，演出的陣容有薛凱琪、張靚影、希林娜依高，還有張韶涵與范瑋琪，網友見到這樣的情況，紛紛笑稱：

「會有世紀大和解嗎」、「要合唱《如果的事》？」、「好誇張，不會打起來吧」



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另外也有些網友認為：

「基本上都是碰不到面的，各唱各的唱完就走人的，能有啥交際」、「拼盤演唱會，時間錯開，誰也見不到誰」。



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