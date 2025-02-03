大S去世｜網民整理「染病時間軸」揭流感源頭疑與黑人范瑋琪有關
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲也在剛剛從泰國趕到台灣，讓外界噓唏不已。
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大S驟逝摯友黑人、范瑋琪齊聲哀悼，不過卻有網友在PTT八卦板列出大S感染時序、接觸史，發現源頭疑似與黑范夫妻有密切關連。
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有網友在PTT八卦板以標題「脆說黑人流感，還參加婚禮？」問卦，內文引述社群網站Threads討論串，一名網友列出時序，范瑋琪在1月22日社群貼出雙胞胎兒子得甲型流感住院照，並指稱「全家都病懨懨的」，接著1月26日黑范一起參加王偉忠女兒婚禮，當天並與大S親密合照。
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1月29日大S開始出現咳嗽症狀並到日本去度假，接著就在2月2日因流感併發肺炎病逝。該名Threads原PO寫道：「然後潛伏期剛好3~5天，所以…？？」再度引爆話題。
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