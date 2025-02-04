大S去世｜吳佩慈8字藏滿滿思念　阿雅嘆上月聚會竟成「最後一面」

【大S徐熙媛去世／離世】48歲女星大S（徐熙媛）在春節期間到日本家族旅行，卻因流感併發肺炎，不幸病逝，消息令各界震驚，也讓眾多好友感到不捨。她曾與小S、吳佩慈、阿雅、范瑋琪、范曉萱、Makiyo等人組成「七仙女」，而吳佩慈稍早也終於現身發文，悼念摯友。



大S與七仙女成員。（IG@pace_wu）

大S與七仙女成員。（IG@pace_wu）

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吳佩慈在與香港富商男友紀曉波交往生子後，便鮮少公開露面。她3日聽聞好友大S離世的消息後，於社群發出一張大S走紅毯的新聞照，寫道：「熙媛，我會永遠愛妳！」雖然只有短短一句話，卻包含滿滿的思念。

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此前，阿雅也發聲表示，上個月在聚會中才和大S見面：「我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好！下回一定別隔太久聚，要常聚。」只是沒想到，竟變成最後一次聚會：

「妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】