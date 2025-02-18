王大陸以950萬台幣贖身與恩師柴智屏決裂 拍《孤注一擲》創佳績
撰文：TVBS新聞網
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【王大陸涉嫌逃兵役】33歲台灣藝人王大陸拍青春愛情片《我的少女時代》爆紅，昔日跟柯震東都是柴智屏旗下的「富二代」子弟兵，不過當紅之際，王大陸接連爆出決裂恩人柴智屏、舌吻人妻陳玉珊等負面新聞，王大陸付了950萬（台幣）「贖身金」，跟柴智屏解約之後，轉往中國大陸發展。
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《我的少女時代》導演陳玉珊跟王大陸到了中國大陸打拚，先是為他量身打造古裝劇《狼殿下》，如今的頂流男星肖戰，當時還是男二號。後來陳玉珊又拍了《惡作劇之吻》的電影版《一吻定情》，王大陸挑戰經典日漫「江直樹」一角，搭配「星女郎」林允。
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王大陸在大陸發展10年間，電視劇、電影、實境秀都有涉獵。2023年他跟張藝興合作電影《孤注一擲》，王大陸在片中飾演沉迷博弈毀掉人生的高材生，創下38億人民幣票房佳績。
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前陣子王大陸除了接下台灣實境秀《艾嘉食堂》，跟張艾嘉、(G)I-DLE舒華合體開餐廳，也有一說指出他將取代朱軒洋，出任《村裡來了個暴走女外科2》男主角，蔡淑臻對此證實王大陸在選角名單內。
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