王大陸以950萬台幣贖身與恩師柴智屏決裂　拍《孤注一擲》創佳績

【王大陸涉嫌逃兵役】33歲台灣藝人王大陸拍青春愛情片《我的少女時代》爆紅，昔日跟柯震東都是柴智屏旗下的「富二代」子弟兵，不過當紅之際，王大陸接連爆出決裂恩人柴智屏、舌吻人妻陳玉珊等負面新聞，王大陸付了950萬（台幣）「贖身金」，跟柴智屏解約之後，轉往中國大陸發展。



王大陸付了950萬（台幣）「贖身金」跟柴智屏解約。（IG@taluwang）

【圖輯】點圖放大看更多王大陸照片👇👇👇

+ 13

《我的少女時代》導演陳玉珊跟王大陸到了中國大陸打拚，先是為他量身打造古裝劇《狼殿下》，如今的頂流男星肖戰，當時還是男二號。後來陳玉珊又拍了《惡作劇之吻》的電影版《一吻定情》，王大陸挑戰經典日漫「江直樹」一角，搭配「星女郎」林允。

33歲藝人王大陸拍青春愛情片《我的少女時代》爆紅。（《我的少女年代》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《我的少女時代》劇照👇👇👇

+ 10

王大陸在大陸發展10年間，電視劇、電影、實境秀都有涉獵。2023年他跟張藝興合作電影《孤注一擲》，王大陸在片中飾演沉迷博弈毀掉人生的高材生，創下38億人民幣票房佳績。

【相關圖輯】EXO歸國四子返中國10年星途大不同 吳亦凡入獄「他」成大贏家（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

前陣子王大陸除了接下台灣實境秀《艾嘉食堂》，跟張艾嘉、(G)I-DLE舒華合體開餐廳，也有一說指出他將取代朱軒洋，出任《村裡來了個暴走女外科2》男主角，蔡淑臻對此證實王大陸在選角名單內。

王大陸跟張艾嘉、(G)I-DLE舒華合體開餐廳。（《艾嘉食堂》宣傳圖片）

延伸閱讀：

小S再發聲！曬大S稚嫩合照「好想妳」 網友鼻酸湧入留言

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】