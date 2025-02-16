曾與大S主持《娛樂百分百》羅志祥唱《轉角遇到愛》歌曲難掩哀傷

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）病逝日本，曾與她合作台灣偶像劇《轉角＊遇到愛》的羅志祥（小豬），14日於東京舉辦演唱會時，演唱該劇主題曲〈愛轉角〉。唱到一半，他神情難掩悲傷，歌曲結尾時更抬頭望向天空，令人動容，被外界解讀為悼念大S。



羅志祥東京演唱會疑似哀悼大S。（小紅書＠羅志祥分享站）

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羅志祥與大S交情深厚，早年曾在《娛樂百分百》與ASOS搭檔主持，並合作偶像劇《轉角遇到愛》。此外，大S還在羅志祥的歌曲〈撐腰〉MV中現身跳舞，力挺好友，足見兩人友情非比尋常。得知大S驟然離世後，羅志祥於限時動態中表達哀悼之情。

大S（徐熙媛）病逝日本。（視覺中國）

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然而，羅志祥當晚於東京舉行的演唱會中，他在演唱〈愛轉角〉時，多次深呼吸，凝視遠方與天空，甚至一度眼眶泛紅，讓現場觀眾無不鼻酸動容。

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