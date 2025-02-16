大S去世｜小S隔14日以黑底白字致哀 蔡康永43字安慰：好好活著
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
【大S徐熙媛去世／離世】48歲大S（徐熙媛）因流感併發肺炎與世長辭，演藝圈震驚又不捨，大S骨灰暫放自家中，S家13日舉辦私人告別式，包含賈永婕、阿雅、范曉萱、陳建州夫妻等好友都到府上弔唁。時隔14天，妹妹小S以黑底白字發文，感謝大家用不同方式悼念姊姊，而間隔不到1小時，好友蔡康永也在社群寫下「活下來的人，有一個任務是想念」，疑似是隔空安慰小S。
【相關圖輯】大S徐熙媛一早看淡生死 不介意棺材丟垃圾堆「做成標本也行」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
蔡康永和小S主持《康熙來了》多年，情誼不可分割，蔡康永也和大S關係甚篤，近日他在臉書發文，套用新書裡的一段話：
「活下來的人，有一個任務是想念，要為了這個任務，好好活著，不然已去的身影就會變淡，因為少一個人記得。」
短短幾句讓留言區哭成淚海。
【相關圖輯】大S一早批中老公出軌！盤點康熙來了7個神預言「他」性侵入獄服刑（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
蔡康永6日出席台北國際書展時，神態哀戚憔悴，談及書中女主角的經歷，疑似想到大S，難掩悲傷啜泣，他也分享品讀後的感觸：
「就算我們想念他快發瘋，在書中可看到，很多人做了瘋狂的行為，瘋狂想念一個人不是丟臉的事情。」
疑似藉此悼念大S，令人鼻酸。
曾與大S主持《娛樂百分百》羅志祥唱《轉角遇到愛》歌曲難掩哀傷大S去世｜S媽接連發文突換Facebook頭像 箱根照背後涵義令人鼻酸大S去世｜具俊曄珍藏一物品23年婚後還給大S 電梯自拍原因惹人哭大S去世｜汪子琦批小S憑什麼安排後事 質疑樹葬等同死無葬身之地大S去世｜S媽喪女後FB首發聲 白頭人送黑頭人：把悲傷留給自己傳大S樹葬「將被挖出丟焚化爐」台殯葬處回應揭骨灰真正處理方式
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】