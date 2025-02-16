大S去世｜小S隔14日以黑底白字致哀　蔡康永43字安慰：好好活著

【大S徐熙媛去世／離世】48歲大S（徐熙媛）因流感併發肺炎與世長辭，演藝圈震驚又不捨，大S骨灰暫放自家中，S家13日舉辦私人告別式，包含賈永婕、阿雅、范曉萱、陳建州夫妻等好友都到府上弔唁。時隔14天，妹妹小S以黑底白字發文，感謝大家用不同方式悼念姊姊，而間隔不到1小時，好友蔡康永也在社群寫下「活下來的人，有一個任務是想念」，疑似是隔空安慰小S。



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蔡康永和小S主持《康熙來了》多年，情誼不可分割，蔡康永也和大S關係甚篤，近日他在臉書發文，套用新書裡的一段話：

「活下來的人，有一個任務是想念，要為了這個任務，好好活著，不然已去的身影就會變淡，因為少一個人記得。」



短短幾句讓留言區哭成淚海。

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蔡康永6日出席台北國際書展時，神態哀戚憔悴，談及書中女主角的經歷，疑似想到大S，難掩悲傷啜泣，他也分享品讀後的感觸：

「就算我們想念他快發瘋，在書中可看到，很多人做了瘋狂的行為，瘋狂想念一個人不是丟臉的事情。」



疑似藉此悼念大S，令人鼻酸。

蔡康永分享新書裡的語錄。（FB@蔡康永）

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