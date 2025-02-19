女星突曬婚紗照「原來婚禮一週年」網民聞所未聞：一點風聲都沒有

楊丞琳2019年9月17日與李榮浩在男方老家安徽合肥登記結婚，不過兩人對於何時辦婚禮，對外始終沒有鬆口，18日楊丞琳則突曬出婚紗照，還寫下「婚禮一週年」，讓網友大吃一驚，原來兩人已辦過婚禮。



18日楊丞琳突曬出婚紗照，還寫下「婚禮一週年」。（微博＠楊丞琳）

楊丞琳同李榮浩在2019年結婚，但從未對外公開擺酒日期。（微博圖片）

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楊丞琳在社群分享的照片，是她身穿白色婚紗，李榮浩穿著白色西裝摟著她的肩膀背影照，也透露兩人的婚禮已一週年，網友忍不住驚呼：

「你們嘴巴也太嚴了吧？？一年了，全網愣是一點風聲都沒有啊」、「姐姐你竟然悄悄辦婚禮驚豔所有人」、「啊？？？？你不是說會提前公佈的嗎」、「你們？辦過？婚禮了？！」。



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