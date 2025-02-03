大S徐熙媛去世｜楊丞琳感激對方提攜 揭流星花園當年選角內幕
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）因罹患流感併發肺炎病逝，享年48歲，由於生前人緣甚好，死訊震驚各界，跟她合作過《流星花園》的楊丞琳相當難過，透過經紀人不捨發聲。
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楊丞琳在《流星花園》劇中飾演大S的好友小優，然而其實原先通過試鏡要演出「李真」一角，拍攝當天經劇組告知，改換成詮釋小優一角，也是她在漫畫中最喜歡的角色，因而走上演員之路。
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她跟大S也因《流星花園》結為好友，無奈生離死別，她今透過經紀人表示：
「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣份讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳。」
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