鮑魚遊戲2｜暗黑楊丞琳演AV版魷魚床戰黑人　苦笑：視覺張力可怕

日裔AV女優Rae Lil Black領銜主演《鮑魚遊戲2》，找來知名黑人男優Aaron Rock聯手，還有AV女神艾熙、夏晴子、吳夢夢、優娜，以及孟若羽、新加坡DJ蘇櫻花、日本AV女優蘭蘭參戰。



日前在記者會上，有「暗黑楊丞琳」封號的孟若羽坦言和Aaron Rock交手前心理建設很久，因為第一次跟外國人床戰，驚呼「他真的很大」。而現場也發生意外插曲，有攝影記者拍到鼻血直流，現場血跡斑斑，幸好無大礙。

日裔AV女優Rae Lil Black領銜主演《鮑魚遊戲2》。（IG@raelilblack）

【圖輯】點圖放大看更多 Rae Lil Black IG 靚相👇👇👇

+ 15

孟若羽目測Aaron Rock重要部位有26厘米，形容「跟手臂一樣大」，拍攝初期，讓她害羞到不敢直視，苦笑說「視覺張力可怕」，還自問「我真的可以嗎」，更讓她好幾度都快要吐出來，她笑說：

「沒有哭出來，好幾度快吐出來，在口的時候有頂到的感覺，但Arron很敬業，是先有說過程不舒服 可以輕輕拍他提醒，結束也有關心，很貼心。」



事後會不會有陰影？孟若羽直誇對方貼心，讓她嘖嘖稱奇的是，男優拍完後竟還是「堅挺」，更扯是他沖澡時，毛巾還掛在堅挺的下半身上。

有「暗黑楊丞琳」封號的孟若羽坦言和Aaron Rock交手前心理建設很久。（IG@____molena___）

【圖輯】點圖放大看更多孟若羽IG靚相👇👇👇

+ 15

Aaron Rock大讚亞洲女優的緊實度較佳，也誇孟若羽很專業，全程在輕鬆的氣氛下進行，他完全沒有出戲的情形。被問到如何「金槍不倒」，Aaron Rock大方分享，即便「繳械」後，看到現場正要上場的女優，就能夠讓他維持狀態，因為他只要有視覺化的刺激，就能維持住狀態。

成人片《鮑魚遊戲2》在台舉辦記者會。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝影）

相隔一年與麻豆傳媒「再續前緣」攜手合作的Rae Lil Black，對於能參與這部國際AV大作《鮑魚遊戲2》抱以高度期待，對於成品信心滿滿的她特別預告：

「這次場景呈現非常具『電影感』，而且我所詮釋的角色非常有趣，保證跟大家習慣看到的Rae非常不一樣！等到正片上線時，大家就會明白我的意思，先讓我賣個關子！很開心這次飾演一個可以讓我過足戲癮的角色，請大家敬請期待。」



AV女優Rae Lil Black人氣相當高。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝影）

孟若羽（右）讚Aaron Rock很溫柔。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝影）

孟若羽（右）和Aaron Rock合作愉快。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝影）

延伸閱讀：

蔡尚樺主持尾牙好辣！被說「期待像胸一樣雄心壯志」 她機智回應

罷工15年給老婆養！47歲元斌最強凍齡 網讚：發光少年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】