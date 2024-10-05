昔日螢幕情侶突反面？帥氣男星難忍被舊拍檔恥笑暴肥：斷絕關係！

楊丞琳與潘瑋柏2008年演出偶像劇《不良笑花》，CP感大受劇迷喜愛，雖然戲劇播畢多年，但2人交情始終深厚，潘瑋柏近年來演藝重心移往大陸，已婚的他身材變化備受網友關注，讓有「潘帥」封號的他，還多了個「潘胖」綽號，楊丞琳也拿這點來開他玩笑，惹得潘瑋柏直喊：「已與她斷絕關係！」



日前楊丞琳和粉絲聊天時，脫口「除了吃螺絲粉，別人還告訴我要吃老友粉，粉熱量很高耶，吃了身材會不會變成下一位嘉賓，他還沒上來，應該沒聽到」，而她口中的「下一位嘉賓」正是潘瑋柏。

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對於被楊丞琳虧變胖，潘瑋柏在社群忍不住放話：「已與她斷絕關係！」不過這幾天2人一起演出，楊丞琳在微博開心曬出私下合照，潘瑋柏轉發後笑說：

「不好意思，經過昨晚的演出，我們已經不是朋友了，為什麼你在我的自拍裡？」



讓網友笑虧是相愛相殺的好朋友。

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楊丞琳和潘瑋柏關係超好，但雙方卻沒有愛的火花，她過去受訪時曾透露，當年和潘瑋柏拍吻戲時，只要導演一喊卡，2人就會立刻乾嘔，讓在場的工作人員笑壞，且她也在微博說過：

「請你閉著眼想像，這個好朋友和你有親密舉動時，你是否想乾嘔，如果是，你們就是絕對不可能的，例如我和潘瑋柏。」



表示雙方之間只有純友情。

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