「失準歌手」忽然取消演唱會原因惹揣測　大量粉絲不滿：糊弄大家

楊丞琳參加陸綜《歌手2024》，演出遭酸「翻車現場」，事後她重返舞台，雖稍稍扳回一城，唱功仍持續受網友討論，而她近期仍持續「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，日前演唱會上嗆水失聲透露心聲也引起討論，7日又爆出原定8月24日舉辦的新加坡場決定取消。



楊丞琳演唱會主辦單位星辰娛樂7日於社群發出公告，寫道「因不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決，原定於2024年8月24日在新加坡室內體育館舉辦的《楊丞琳 LIKE A STAR世界巡迴演唱會》新加坡站演出確定取消，具體延期與場地將另行通知」，而已購票者可全額退款。

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演唱會突然取消，網友好奇「會不會是票房問題」，還有歌迷質疑「是真的延期還是只是糊弄大家」，有人則認為應該給已購買門票的歌迷一些福利，認為官方僅以「不可抗力因素」就取消演唱會，曾該給出完善的解決方案。

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