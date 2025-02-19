邵初憶起父親病逝未能見最後一面一度哽咽：要愛得及時

邵初父親去年12月聖誕節前夕不敵癌魔逝世，邵初懷著悲痛心情處理完父親身後事之後，於1月5日在社交平台公佈父親離世噩耗，發長文悼念父親，網民紛紛留言送上慰問。

邵初在社交平台沉痛發長文悼念父親離世。（IG@kristyshaw.c）

今日（19/2）邵初重新出發現身電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。提起父親的離世，邵初接受《香港01》訪問時表示學會接受：「而家只有思念。其實最初爸爸走咗嘅時候，我係接受唔到，嚟唔切反應，因為我從來未試過有咁唔開心，每當諗起佢都會突然係咁喊，係會好傷心。因為爸爸走嗰朝，係我細佬睇住佢，當我接替我細佬去照顧爸爸個空檔時間，佢就突然離開咗我哋，變咗我哋三個係見唔到爸爸最後一面，對我哋係有遺憾。而喺呢段時間，有好多人都有透過短訊搵我，但我都未能及時回覆，因為我當時仲調整緊自己嘅情緒同心情，相信失去至親嘅人係會明白我當時嘅心情。」

邵初重整心情重新出發。（梁碧玲攝）

邵初透露在去年6月尾時，父親被發現患上肝癌，而且一直尋求適切的治療：「因為爸爸年紀都唔細，變咗好多治療都唔適合佢做，例如全身麻醉都做唔到，當時大家都想盡辦法。而我爸爸為人係好樂天，佢唔想自己太辛苦，亦都覺得好多嘢都試過都無憾。」邵初又指：「自己作為子女，講起對父親嘅關懷，有一段時間我係自責自己好多嘢都做得唔夠，有好多嘢可以再做得好啲，亦都希望自己可以令到佢自豪，但我唔知自己有冇做到，因為原來好多嘢同佢冇溝通過，雖然好多時間喺佢身邊，有好多相處同見面，但都冇講出嚟我係好錫佢，好愛佢同好關心佢。呢件事發生咗之後，除咗生死我好多嘢都睇得好化。我好希望身邊嘅人，花多啲時間去陪伴自己嘅家人，同埋多啲對家人表達我愛你，我好掛住你，記住同家人之間嘅愛要及時講出嚟，千祈唔好到佢哋走咗，先覺得遺憾。」

邵初憶起父親病世未能見最後一面一度哽咽。（梁碧玲攝）