61歲「功夫皇帝」屢被傳死訊！IG分享遊日近照證自己精神好

61歲「功夫皇帝」李連杰相隔半年分享近照，曬出身處日本街頭的模樣，一身休閒黑衣、黑帽，戴著墨鏡，面對鏡頭露出微笑，看來精神狀態很好，他寫下「Recent trip」，顯然照片就是紀錄下他近期到日本旅遊的身影。不少網友則紛紛留言直呼「童年英雄」、「偉大的男人」、「傳奇」。



李連杰近日於IG分享近照：



李連杰以《少林寺》、《黃飛鴻》、《方世玉》系列受封「功夫皇帝」，也是早期闖蕩荷里活赫赫有名的華人影星之一，包括和米路吉遜（Mel Gibson）合作的《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）、和史泰龍（Sylvester Stallone）合作《轟天猛將》（The Expendables）系列，主演《致命羅密歐》（Romeo Must Die）、參演《盜墓迷城3》等片。

李連杰2020年在迪士尼真人版《花木蘭》中飾演「北魏太武皇帝拓跋燾」後，甚少在影壇露面，近來甚至數度被傳烏龍死訊，他2023年來台宣傳自己的新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》還幽默直說：「大家好，我是李連杰，我還沒死！」向大眾打招呼。

而李連杰學佛多年，2024年8月曾分享和2女兒去拉薩朝聖的父女照，隔了近半年再分享旅遊近照，可見他近來年身心都處於很舒適的狀態。

李連杰以往曾被外界擔憂他的健康：（按圖了解）



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