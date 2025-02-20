吳君如曾意圖撮合陳妍希與一港產男神「他」卻喝醉二人無發展戀情

【陳妍希陳曉離婚】陳妍希18日宣布與大陸男星陳曉離婚，結束八年婚姻，二人因合作《神鵰俠侶》擦出愛火，2016年結婚，沒想到八年就走不下去，婚變傳了大半年，日前雙方同一時間發文表達「各自安好」，結局令人遺憾；而陳妍希、陳曉的過去也陸續被翻出，如陳曉與趙麗穎的緋聞，而吳君如曾想撮合古天樂和陳妍希，把古天樂當禮物送給陳妍希。



吳君如曾想撮合古天樂跟陳妍希。（《康熙來了》截圖）

吳君如表示古天樂太害羞，看到陳妍希就會狂喝酒。（《康熙來了》截圖）

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吳君如之前曾在《康熙來了》分享，某年辦生日派對邀請了所有最喜歡的帥哥來參加，現場氣氛火熱也玩得瘋狂，有親親、有抱抱、也有脫衣服的，而主持人蔡康永則大讚，陳妍希其實也有參加派對，但口風嚴實，沒有對外說有這個派對，好奇問她有沒有被現場的瘋狂氣氛嚇到？陳妍希則表示：「好好玩。」相當給面子。

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而吳君如當時透露，曾多次安排古天樂和陳妍希吃飯，希望二人能發擦出愛火，但古天樂太害羞，總不知道聊什麼話題，每次見到陳妍希就喝酒化解尷尬，之前陳妍希生日，吳君如說：「她生日的時候，我就故意叫古天樂出來，本來想送給她。」結果古天樂直接在酒局上喝醉，發展不了什麼。

古天樂昔日照片（視覺中國）

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