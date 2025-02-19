女歌手陷小三疑雲消失一年首露面　以歌向正宮道歉　避談醜聞細節

有「台灣鄉民老婆」之稱的Julia吳卓源，去年3月底遭爆，介入男星朱軒洋、美妝網紅Cindy（何心蒂）的戀愛關係中，慘背小三罵名，接著消失演藝圈，損失慘重，一年後發行EP《brb》，並將舉行「brb 難得不插電小巡迴」，門票已經全數賣完，17日舉辦記者會，也是首次露面面對媒體，同時向大家道歉。



Julia吳卓源獲封「台灣鄉民老婆」。（IG@juliawu94）

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朱軒洋先前趁著交往多年的網紅女友Cindy旅遊時偷吃，與吳卓源在河濱公園愛撫大腿、激情擁吻，事後朱軒洋也坦承劈腿，但吳卓源卻發聲，男方向她告知已分手「才往前一步相處」，否認當小三，但也因此遭到網路罵名，她公開道歉：

「對於去年這件事情，我感到非常抱歉，對於我無意傷害到的人感到抱歉。」



朱軒洋（IG@berantzhu_0404）

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也因為網路輿論過大，她選擇下線沉澱自己，用一個人獨處時間，還緩和跟找到那個愛唱歌的吳卓源，把想說的話寫進歌裡面。

吳卓源坦言事發當下，有想退出演藝圈，「其實我一定會有不知所措的狀態，我需要一個人，去調整心態，人生都會有起起伏伏，每個人都有他的人生課題」，至於有沒有私下聯絡男生，她僅表示「他也出來道歉了，我也接受到道歉的資訊，這件事就讓它過去，不可能永遠活在過去」，談及有沒有跟Cindy道歉，她直言有寫在歌裡面，〈killing me slowly〉歌詞有寫下「Sorry for everything」，就是在跟女方道歉。

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只是被外界貼上「小三」標籤，到底是不是小三？吳卓源沒有正面回應，僅說：

「細節就留在過去，討論沒有太大意義，對往後想要走的路，沒有太大幫助，我覺得讓它過去，不然我卡在這邊，快活不下去。」



而她跟朱軒洋演的電影《搜查瑠公圳》即將上映，問到能不能同台，她大方表示：「可以同台，就工作，工作就是工作，盡量把能做的做到最好，做到最好。」至於下一段感情，她則還沒準備好，笑說：

「會避開河濱公園。」



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