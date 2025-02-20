大S流感去世｜舊愛周渝民首談「悼念心聲」：發表太多會很痛苦
撰文：中天新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲；而前男友周渝民（仔仔）對此沉默未回應，他20日首度露面出席活動，也坦言知道媒體想詢問甚麼：「我（當然）有感受，我要悼念一個人，對我來講相對簡單。」
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周渝民20日首度露面出席活動，透露他年後就開始工作，也直面媒體的關心，開玩笑說道：「我怎麼不知道你們關心我，其實不用太關心，我的生活還是一樣」，被問及「太太是否近日有特別陪伴」他則表示：
「我知道你們想問什麼，我一直以來不是很喜歡把情緒放到檯面上的人，應該在意的是家屬情緒，大家多多關心他們就可以。我們這些邊邊角角的人，就不用太在意。」
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而他與大S交往多年，過去跟小S、徐家人關係都不錯，他被問到「是否有對徐家人慰問」，他坦言已經許久沒有聯繫，「我也很少上綜藝節目，所以很少碰到」；他最後也表示：
「我（當然）有感受，我要悼念一個人，對我來講相對簡單。但對我來說，發表太多言論，會很痛苦，希望大家把重點放在該關心的人身上。」
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此外，大S驟逝消息剛曝光時，有粉絲疑似冒名周渝民，在IG發出20多條悼念大S的圖文；他坦言並不知道此事：
「了解我的人都知道，我消失在網路上應該有15年以上了吧。」
認為了解的人就會知道不是他發的文章，也透露很少在關注自己的新聞，娛樂圈消息很多也是聽別人說的。
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