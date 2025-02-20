58歲娛圈好男人駕駛電單車違規被罰款　公開認錯：犯錯要虛心接受

任賢齊一直都很喜歡駕駛重型電單車，他日前自發影片分享，自己被開罰單，大方坦承錯誤，反而讓網友覺得誠實，好感度加倍。



任賢齊日前自發影片分享，自己被開罰單。（視覺中國）

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任賢齊在影片中自爆「在南京騎摩托車被開罰單」，任賢齊說道：

「摩托車是向車友借的，車牌有限牌、還有限行的地方，不小心闖進去了，所以我們犯錯要虛心接受。」



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不少網友直呼：

「沒有『心太軟』放行」、「第一次看到這麼誠實的人」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】