大隻網紅偷食小薯茄阿冰個妹　新婚大婆貼捉姦片：親眼見到係崩潰

小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫，正印嬲爆發文爆料，並且標籤其胞姐阿冰。這位人妻（FaFa Tse）的丈夫William是一位網紅健身教練，他們於去年11月結婚，據指，結婚時小薯茄的成員亦有去觀禮，亦有成員與其合作拍片，可見關係不錯。

小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳突然被指出軌人夫。(ig圖片)

吳冰不時於阿冰IG出現。（IG圖片）

被指偷食的健身教練William，與太太Fafa僅結婚三個多月，去年11月才結婚，但女方指自己已三度發現對方偷食。(ig圖片)

這位人妻（FaFa Tse）的丈夫是一位網紅健身教練。(ig圖片)

William連結婚相都要騷肌，犀利！（ig圖片)

男方非常健碩！（IG圖片）

人妻FaFa今日突然在社交平台發文指其夫背妻出軌，凌晨勇闖辦公室「捉姦」，還爆出其夫與吳泳的色慾短訊。人妻FaFa先以一張半裸女士躺左地上的照片為底圖，再配上字句：「我老公偷食小薯茄泳泳」，還貼上一幅與小薯茄泳泳的對話圖。之後人妻FaFa繼續貼出影片，影片當中見到FaFa在一辦公室中，一地都是衣服，之後她轉角準備上樓梯，就見到一名健壯的男士走下來，相信走下來的就是FaFa的老公。除此之外，影片中更見到右上角有一名女子閃閃縮縮，相信這位應該就是FaFa所指的吳泳。

人妻FaFa今日突然在社交平台發文指其夫背妻出軌。(ig圖片)

妻FaFa先以一張半裸女士躺左地上的照片為底圖，再配上字句。(ig圖片)

凌晨勇闖辦公室「捉姦」，男方立即從閣樓中落樓。(ig圖片)

影片當中見到FaFa在一辦公室中，一地都是衣服，之後她轉角準備上樓梯，就見到一名健壯的男士走下來，相信走下來的就是FaFa的老公。除此之外，影片中更見到右上角有一名女子閃閃縮縮，相信這位應該就是FaFa所指的吳泳。(ig圖片)

FaFa繼續貼出影片，她撿起地上一條牛仔褲掉開，並表示：「上PT唔洗著褲」。最後她貼出老公的背景，大大隻字寫下「出軌」：「我心目中既好男人，我理上（想）老公，作為榜樣既老公陪佢行過好多路既人，日日SUPPORT佢既人。同小薯茄。啊冰個妹搞野，今次第3次俾我捉姦，衫都無著。」

FaFa繼續貼出影片表示：「上PT唔洗著褲」。(ig圖片)

FaFa繼續貼出影片表示：「上PT唔洗著褲」。(ig圖片)

隔了一個小時後，FaFa再發文：「其實我真係唔再適合佢，因為我唔再有新鮮感俾到佢，我只係希望唔好有下個學生Flirting pt 同偷食。」她表示老公是「壞咗嘅人」、「再也不見」，更用17字寫下當時的感受：「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」而男方在事件開始傳開後，就將有8000多人追蹤的IG轉為私人賬戶。

FaFa表示老公是「壞咗嘅人」、「再也不見」，更用17字寫下當時的感受。(ig圖片)

大婆透露，老公親口承認已發生關係3次，更謂：「你呃得好，可唔可以唔好俾我見到？」（IG圖片）

從言語間所見，吳泳原來是這位人夫的學生，大婆說：「我真係一直全心全意對你，從無一刻放低過你，原來不及新鮮感嘅女學生。」（IG圖片）