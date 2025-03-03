網傳周星馳欽點一女神做新任星女郎 網民：其他徵選的人只是配角
撰文：聯合新聞網
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《喜劇之王》周星馳前年宣布要拍女版《少林足球》電影《女足》（暫名），去年3月更在台灣舉行大型海選記招，吸引超過3萬多人報名，期待成為新任「星女郎」。
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近日大陸微博瘋傳，迪麗熱巴將要演出《女足》，有一說她只是客串，但也有網友質言：
「她就是主演，其他徵選的人只是配角。」
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星爺的海選最後決賽由台灣新生代創作歌手謝采紋（藝名采子）、運動健將蔡南筠、「舞」林高手姚方、馬來西亞女星關麗葒，以及貌似電影「功夫」哨牙珍、畢業於台北藝術大學電影創作系的楊昀蒨，還有香港代表現年22歲、有「甜版舒淇」之稱的張天一入選。
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