痞子無間道｜男星曾被批評「扮周星馳」如今突圍榮升無線力捧小生

最近的TVB武俠喜劇《痞子無間道》，一上線首周最高收視為19.5點（126萬觀眾），第二周收視為18.3點（118萬觀眾）。主演周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）在2月25日集體現身旺角出席為電視劇造勢。



周嘉洛飾演帶著一身市井痞氣的捕快「費仁」，劇集一開始，遊手好閒的他，甚至會挪用母親買人參的錢去賭博。但隨著劇集推進，我們能發現這個角色的雙面性，內心善良充滿正義感，是揭開案謎團的關鍵人物。

周嘉洛飾演帶著一身市井痞氣的捕快費仁。（《痞子無間道》劇照）

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透過這部劇，很多觀眾開始對周嘉洛產生了好奇，在TVB中周嘉洛宛如一顆冉冉升起的新星，還有人猜測他是TVB下一個影帝。他的演藝之路充滿了挑戰與機遇，目前個人生活，也備受關注，今天就讓我們一同瞭解一下周嘉洛這個演員吧！

周嘉洛95年生於香港，從小就熱愛表演，學生時代就在學校戲劇節多次獲得「傑出演員獎」，這份早期的榮譽肯定，無疑讓他堅定自己要走上演藝這條道路。之後他前往澳洲求學，結束學業後，回到香港一次偶然的機會，他看到無線電視台（TVB）招募演員的廣告，在家人的鼓勵下報名，成功入圍藝員訓練班，就此開啟了他的演藝生涯。

周嘉洛95年生於香港，從小就熱愛表演。（ig@kalok_）

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他參演的喜劇較多，例如：《愛·回家之八時入席》、《愛·回家之開心速遞》。喜劇天份和自然的表演方式，讓他將角色演釋得淋漓盡致，成功走進觀眾的心裡，還因此獲得萬千星輝頒獎典禮 —— 最佳男配角獎，成為該獎項最年輕的得主。

在2022年，周嘉洛迎來了適合自己的又一好劇本，首次擔任男主角，飾演古裝喜劇《痞子殿下》中的紀威，他將角色的幽默風趣、聰明才智展現得恰到好處，加上獨特的無厘頭喜劇風格，憑藉此角色他榮獲萬千星輝頒獎典禮最受歡迎電視男角色，創造了TVB獲獎年齡的新紀錄。

在感情生活方面，周嘉洛一直保持著單身，也很少有緋聞傳出來，在娛樂圈這個充滿誘惑的圈子裡，他有自己生活節奏和生活態度。曾有媒體傳出他與同劇女主角陳瀅的八卦緋聞，起因是只是拍送陳瀅去機場，兩人在機場合拍了一下，並沒有什麼過份的舉動，而且雙方都未對此做出明確回應，更感覺像朋友之間一些互動。

曾有媒體傳出他與同劇女主角陳瀅的八卦緋聞。（ig@missjn）

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不過在事業上，也有人說他演戲完全是模仿周星馳沒有自己的個人特色，因為這些評論導致他事業陷入低谷，而當時的一些作品也收視率低迷，不過樂觀的周嘉洛沒有被這些挫折打倒，他不斷反思、努力提升自己的演技，在後續的作品中，也找到了自己的表演風格。

這次新劇《痞子無間道》讓他再次回歸觀眾視野，並且這次的角色演繹對他來說是一次全新的挑戰。不過還好，憑藉出色的表演，再次收穫了觀眾的喜愛和認可。希望他始終保持初心，在演藝道路上不斷前行。

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